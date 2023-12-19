Объем закупок зерна в интервенционный фонд превысил 100 тысяч тонн

Закупки в ряде регионов не состоялись, так как рыночные цены там выше, чем предельные цены интервенционного фонда Д. Абрамов

Объем покупок зерна в интервенционный фонд превысил 107 тыс. т, сообщил Минсельхоз в своем Telegram-канале. Из них 59 тыс. т составила мягкая пшеница 3-го класса, 36,3 тыс. т — мягкая пшеница 4-го класса, 12,4 тыс. т ржи не ниже 3-го класса. Закупки проходят на Национальной товарной бирже (НТБ).



Торги проходят каждый будний день. Так, во вторник на бирже было приобретено 18,4 тыс. т пшеницы и ржи. «Это рекордный объем с начала торгов в этом году», — отмечает министерство. С момента запуска торгов в них приняли участие аграрии из 11 регионов Поволжья, Урала, Сибири и Центральной России. Кроме того, впервые было закуплено зерно у Хакасии. Накануне, 18 декабря, было продано всего 9,8 тыс. т зерна при плане 19,3 тыс. т, в том числе 8,1 тыс. т пшеницы 3-го класса и 1,7 тыс. т пшеницы 4-го класса, закупки ржи не планировались.



В Telegram-канале аналитической компании «ПроЗерно» накануне сообщалось, что значительное количество лотов 18 декабря не прошло, аукционы не состоялись в Алтайском крае, Новосибирской и Челябинской областях. «Закупки пшеницы успешно прошли на элеваторах в Татарстане, Башкортостане, Оренбургской области и Красноярском крае», — говорится в сообщении.



По словам гендиректора «ПроЗерно» Владимира Петриченко, закупки в ряде регионов не состоялись, так как рыночные цены там выше, чем предельные цены интервенционного фонда. «В остальном продажи и закупки идут. В целом этот механизм нужен и важен, однако его необходимо сделать более оперативным и гибким. Объем закупок в 2 млн т, возможно, стоило бы увеличить», — считает эксперт. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что спрос на зерно в интервенционном фонде разный в зависимости от региона. «Пшеницу 4-го класса будут продавать на европейской территории, потому что цена хорошая. Хотя в целом на продажу выставляются совсем небольшие объемы», — отметил он.



В конце ноября Минсельхоз сообщал, что в 2023 году планируется приобрести в федеральный интервенционный фонд до 2 млн т зерна в регионах Сибири, Урала, Центральной России и Приволжского федерального округа. Глава ведомства Дмитрий Патрушев отмечал, что мировые цены на зерновые и ожидания высокого урожая оказывают давление на внутренние цены на зерно.



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