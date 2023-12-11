НТБ начала закупки зерна в интервенционный фонд

Закупки позитивно повлияют на положение сельхозпроизводителей, так как с ликвидностью у многих из них есть сложности flickr.com

Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу «Московская биржа») сегодня запустила аукционы по закупке зерна в интервенционный фонд. Как сообщается на сайте площадки, пока запланировано проведение восьми сессий на закупику 21,6 тыс. т зерна (160 лотов по 135 т) — пшеницы 3-го и 4-го классов, а также ржи. В качестве базисов поставки определены элеваторы в Татарстане, Алтайском и Красноярском краях, Оренбургской, Ульяновской и Новосибирской областях.



Стартовая цена для закупки пшеницы 3-го класса — 14,2 тыс. руб./т (все цены без НДС), 4-го класса — 13,6 тыс. руб./т, ржи — 10,2 тыс. руб./т, следует из сводной ведомости аукциона. На этой неделе аукционы будут проводиться каждый рабочий день, а также в понедельник, 18 декабря. К полудню 11 декабря состоялось шесть аукционов, объем закупок в интервенционный фонд составил 18,36 тыс. т зерна. Еще два аукциона были отменены.



Ранее Минсельхоз неоднократно заявлял, что в этом сезоне закупки в зерна в интервенционный фонд проводиться не будут. Однако в ходе выставки «Золотая осень-2023», которая проходила в октябре, глава агроведомтсва Дмитрий Патрушев сказал, что что они все же состоятся. Объем закупок составит до 2 млн т. По словам гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, такое количество зерна закупить реально. Сами аукционы позитивно повлияют на положение сельхозпроизводителей, так как с ликвидностью у многих из них есть сложности.



В случае отсутствия сильной конкуренции установленные минимальные цены вполне привлекательны для сельхозпроизводителей, сказал Петриченко «Агроинвестору». Однако он скептически относится к тому, что аграрии из Сибири заинтересуются торгами — для них эти цены низкие. Так, сейчас в Сибири рыночная цена на пшеницу 3-го класса составляет 14-15 тыс. руб./т (без НДС). Так что заявленные цены могут быть интересными для сельхозпроизводителей из Поволжья и ЦФО, если Центральный округ включат в базисы поставок.



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