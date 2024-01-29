В 2023 году экспорт гороха из России достиг рекорда

Объем вывоза гороха составил 2,9 млн тонн Flickr.com

В 2023 году экспорт гороха из России увеличился в 2,6 раза по сравнению с 2022-м и составил 2,9 млн т, говорится в сообщении федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе. По данным центра, росту способствовали поставки на китайский рынок, который открылся для отечественной зернобобовой культуры в конце 2022 года. В результате в течение прошлого года из России в Китай было отправлено более 1 млн т гороха. В топ-3 стран-импортеров кроме Китая вошли Испания и Турция.



10 января «Агроэкспорт» сообщал, что за 11 месяцев 2023 года Россия экспортировала за рубеж более 3,2 млн т зернобобовых, что является историческим максимумом и в 2,5 раза больше объема за аналогичный период 2022 года. В денежном выражении вывоз увеличился в два раза. Основной экспортируемой зернобобовой культурой является горох, который составляет 77% от общего объема поставок. Нут занимает 15%, чечевица — 8%.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько тогда говорил «Агроинвестору», нарастить поставки удалось потому, что рекордный объем производства гороха совпал с открытием для России рынка Китая. «Кроме того, мы научилась отправлять в Китай огромные партии и правильно выстроили логистику», — пояснял эксперт.



10 октября 2022 года между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к гороху, экспортируемому из России в Китай. В декабре того же года китайской стороной был утвержден перечень российских производителей, заинтересованных в поставках гороха в Китай, а также хранителей гороха, включающий 110 предприятий.



Китай представляет — один из наиболее перспективных и интересных рынков для расширения экспорта российского гороха, ранее сообщал «Агроэкспорт». «Ожидается, что в ближайшем будущем спрос на эту культуру будет стабильно расти на китайском рынке, что связано с изменением образа жизни и уровня доходов населения. Китайские потребители все больше переходят на здоровое и полезное питание, стремясь увеличить долю растительного белка в своем рационе. Кроме того, растет спрос на горох в качестве корма для животных», — говорилось в сообщении центра.



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