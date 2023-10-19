Инвестиции племхоза «Лазаревское» в развитие бизнеса превысили 2,5 млрд рублей

Одним из самых перспективных направлений вложений на ближайший год компания считает цифровизацию Pixabay

Племхоз «Лазаревское» с начала 2020-го по октябрь 2023 года инвестировал в развитие бизнеса более 2,5 млрд руб. Соотношение заемных и собственных средств составило 44% и 56% соответственно. Основные статьи расходов ― строительство элеватора, семеноводческого центра и энергоцентра, в которые было вложено свыше 1,25 млрд руб., сообщила компания.



Стратегически важным и самым дорогостоящим проектом стало создание семенного завода ориентировочной стоимостью 800 млн руб. (вложено 550 млн руб.). На заводе будут производить семена сои, пшеницы, гороха, ячменя. Открытие предприятия намечено на конец 2024 ― начало 2025 года. Инвестпроект стал частью стратегии импортозамещения компании. «Считаю это нашим вкладом не только в устойчивое экономическое развитие ПХ “Лазаревское”, но и в дальнейший прогресс структуры селекции и семеноводства России», ― отметила глава агрохолдинга Кристина Романовская.



Предприятие включает элеваторный комплекс, который позволяет «Лазаревскому» иметь замкнутый цикл производства. За три года в его строительство было вложено более 522 млн руб. Производительность комплекса по приемке, очистке, сушке и отгрузке зерна составляет 100 т в час с отделением хранения вместимостью 40 тыс. т зерна. Собственные мощности позволяют исключить сторонних подрядчиков, а значит минимизировать издержки и повысить качество продукции, подчеркивает компания.



Для оптимизации расходов и повышения эффективности «Лазаревское» запустило энергоцентр. С его вводом в эксплуатацию племхоз сократил затраты, получил независимость от снабжающих организаций и бесперебойную работу. «Такой подход выгоден для энергозависимых объектов промышленного назначения, потому что расходы на электроэнергию и тепло сокращаются на 50%», ― прокомментировала Романовская.



Согласно предварительным расчетам, элеватор планируется окупить через четыре-пять лет, семенной завод — через шесть-семь лет, энергоцентр -- через два-три года, уточнили «Агроинвестору» в пресс-службе компании. «Мы уже получили порядка 30-40% экономии, это в районе 40 млн руб.», — добавляет представитель «Лазаревского».



Крупной статьей инвестиционных расходов также стала покупка сельхоз- и автотехники — с 2020 года на нее направили более 800 млн руб. Обновление машинно-тракторного парка проходило с учетом внешних рисков и было ориентировано на отечественных производителей и бренды из дружественных стран. «Лазаревское» приобрело более 15 грузовых автомобилей и свыше 45 единиц сельскохозяйственной техники, включая тракторы и комбайны. Кроме того, за прошедший период агрохолдинг вложил более 80 млн руб. в расширение земельного банка и приобрел свыше 4 тыс. га. Также за неполных четыре года в развитие инфраструктуры племхоз «Лазаревское» инвестировал примерно 200 млн руб., в частности, в 2023 году были построены новый ветеринарный блок и дороги к объектам.



Одним из самых перспективных направлений инвестиций на ближайший год компания считает цифровизацию. «Мы прошли большой путь цифровизации полного цикла, запустили собственный IT-стартап «Лазаревское Тех», в рамках которого будут адаптировать имеющиеся решения и разрабатывать собственные», — говорит представитель компании.



Племенное хозяйство «Лазаревское» — одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области, ведет свою деятельность с 1981 года. Специализируется на производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, ежегодно поставляет на рынок более 10 тыс. т свинины. В структуру бизнеса входит цех растениеводства, цех производства комбикормов, свиноводческий комплекс, мясоперерабатывающий комбинат и цех по производству молочной продукции. Розничная сеть предприятия насчитывает 42 магазина.



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