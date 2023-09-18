Агрохолдинг «Юбилейный» получил пилотную партию горохового изолята

Из 1,5 тысяч тонн города было выработано 250 тонн изолята Freepik.com

Агрохолдинг «Юбилейный» получил от китайских партнеров 250 т горохового белка, пишет «Тюменская линия». Отгрузка пилотной партии прошла в рамках договора, заключенного по давальческой схеме. «Процессы отгрузки сырья и получения продукта прошли линейно, без накладок, — отметил гендиректор компании Сергей Мамонтов. — Огромную роль здесь сыграли два фактора: первый — надежный партнер со стороны Китая, второй — опыт работы наших специалистов во внешнеэкономической деятельности».



Как ранее писал «Агроинвестор», в июле «Юбилейный» отправил в Китай первую партию гороха весом 1,5 тыс. т для переработки и выпуска горохового изолята под торговой маркой «Протеинсиб». Этот шаг является частью инвестиционного проекта агрохолдинга по глубокой переработке гороха.



В октябре 2021 года правительство Тюменской области и «Протеинсиб» (входит в «Юбилейный») заключили соглашение о строительстве в Ишимском районе области первого в России завода по глубокой переработке гороха мощностью 70 тыс. т в год. Изначально пусконаладочные работы были запланированы на 2027 год, однако агрохолдинг может запустить проект уже в 2025-м. На предприятии будут выпускать изолят горохового белка, гороховый крахмал, а также клетчатку. В планах компании поставлять на экспорт до 50% выпускаемой продукции.



Чтобы изучить рынок горохового изолята и начать формировать клиентскую базу для ускорения выхода нового предприятия на полную мощность, «Юбилейный» решил до запуска своего завода перерабатывать горох на мощностях партнера в Китае. В 2023—2024 годах планируется отправить в Китай еще 15 тыс. т гороха, из которого предполагается получить около 2,5 тыс. т горохового изолята. Перед реализацией пилотной партии агрохолдинг проверит качество продукции, затем гороховый протеин будет отправлен на тестирование покупателям.



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