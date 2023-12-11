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Конференция «Агрохолдинги России — 2023»
Конференция «Агрохолдинги России — 2023»

Индия открыла импорта гороха из России

Урожай гороха в нашей стране выше, чем в Канаде

| Агроинвестор |

Внутреннее потребление гороха оценивается в 1,7-2 млн тонн
Внутреннее потребление гороха оценивается в 1,7-2 млн тонн

Индия открыла импорта гороха из России. «Это то, чего мы ждали последние семь лет. Катастрофа произошла в 2017 году, когда Индия ушла с рынка гороха и бобовых», — рассказал руководитель Russian Pulses Analytics Сергей Плужников в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2023». Возвращение Индии происходит в перспективный для России момент: урожай гороха в стране даже выше, чем в Канаде, на которую принято равняться в производстве этой культуры.

Плужников считает, что России будет полезен опыт Канады, котрая, в отличие от нашей страны, заранее озадачилась поставками в Китай, поэтому 2017 год для них не был ударом. Кроме того, Канада выигрывает за счет крупнотоннажных партий, которые уходят из Ванкувера. Цена фрахта на КНР в даннам случае $30-35, а контейнерный фрахт из Новороссийска — $100, в том числе поэтому России сложно конкурировать, но отправки судами Panamax из Новороссийска и порта «Кавказ» помогают «догнать» цену Канады.

«Сейчас России есть, что предложить рынку. На данный момент страна экспортировала порядка 1,5 млн т гороха, внутреннее потребление, по разным оценкам, составляет от 1,7-2 млн т, около 1 млн т остается, и этот объем можно отдать рынку», — уверен Плужников. Большой урожай не станет проблемой, и рынки для сбыта есть, считает он.

Эксперт также рассказал, что за последние три месяца экспорт нута составил 150-170 тыс. т, и это отличный результат. Более значительным объемам сбыт также найдется, но России нужно улучшить качество бобовых, а также дальше продвигать отечественный бренд. В таком случае цены на российскую продукцию будут выше, чем сейчас.

«Нам нужно заниматься своей селекцией, создавать крупноплодные сорта нута и чечевицы», — считает Плужников. По его словам, сейчас Россия импортирует крупноплодный нут (8-9 мм) из Турции, который стоит примерно 150 тыс. руб./т против порядка 50 тыс. руб./т (цена в портах) за российский мелкий нут.

Из нишевых масличных популярностью пользуется лен, который готовы покупать даже не самого высокого качества. «У Китая большой аппетит к этой культуре», — добавил эксперт. Также популярен рапс. Перспективными направлениями поставок Плужников также считает Бангладеш (горчица) и Индонезию (просо).

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