Три региона России ожидают рекордный урожай гороха

В 2022 году Россия собрала 3,6 млн тонн гороха Pixabay

В 2023 году Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края ожидают рекордный урожай гороха, пишет «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько. Он отметил, что эти регионы традиционно ориентированы на экспорт данной культуры. В Краснодарском крае уже убрано 94% посевов гороха, намолочено 381 тыс. т. Предыдущий рекорд по агрокультуре в этом регионе был установлен в 2021 году и составил 337 тыс. т.



В Ростовской области собрано 363 тыс. т гороха, осталось обмолотить всего 30 га. Наибольший показатель по урожаю в этом регионе был достигнут в 2017 году и составил 347 тыс. т. В Ставропольском крае также ожидается рекордный урожай, сейчас уже убрано почти 600 тыс. т. По данным ИКАР, на которые ссылается «Интерфакс», доля трех этих регионов в сборе гороха в России в прошлом году составила 25%. Прогнозируется, что она увеличится благодаря расширению посевных площадей и хорошей погоде.



По данным Росстата, в 2022 году Россия собрала 3,6 млн т гороха (в весе после доработки) против 3,2 млн т в 2021-м. Посевы гороха, по данным статведомства, в прошлом году занимали 1,6 млн га.

Рылько сказал «Агроинвестору», что в прошлом сезоне было экспортировано более 1,4 млн т гороха. «Цены на горох пока невысокие, хотелось бы, чтобы они были повыше. Большие надежды мы возлагаем на экспорт в Китай, так как спрос со стороны традиционных стран в этом году не очень высокий», — отметил эксперт, добавив, что оценивать показатели производства пока рано.



В конце февраля Россельхознадзор сообщал, что главное таможенное управление Китая увеличило перечень российских экспортеров гороха. Всего на тот момент 279 производителей и хранителей гороха из России имели право поставок этой продукции в страну.



В начале апреля «Ведомости» со ссылкой на рейтинг аналитической компании «ПроЗерно» писали, что по итогам восьми месяцев экспортного сезона-2022/23 агрохолдинг «Степь» поставил на экспорт около 100 тыс. т гороха. Это позволило компании подтвердить лидирующую позицию по вывозу гороха и занять 20% от общего объема экспортных поставок этой сельхозкультуры из России. Компания третий год подряд является крупнейшим поставщиком гороха из России. В 2022 году объем продаж нишевых культур трейдинговым подразделением агрохолдинга вырос на 39% год к году и составил 289 тыс. т, а охват по регионам сбыта превысил 50 стран.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

