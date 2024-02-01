Обязательная маркировка растительных масел может начаться с октября

12 крупнейших компаний производят более 75% всего объема бутилированного масла в России «Эфко»

Минпромторг предлагает ввести обязательную маркировку определенных видов пищевых растительных масел (подсолнечного, оливкового, арахисового, пальмового и других) и масложировой продукции с 1 октября 2024 года. Проект соответствующего постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru. Предполагается, что с 1 сентября начнется регистрация участников оборота растительных масел в информационной системе маркировки. Сам процесс будет поэтапным: с 1 октября нанесение кодов маркировки станет обязательным для продукции в стеклянной и полимерной упаковках, а с 1 февраля 2025-го — для продукции в других типах упаковки.



В Минпромторге напомнили, что с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года проводится добровольный эксперимент по маркировке масложировой продукции. В рамках этого эксперимента производители, импортеры и организации оптовой и розничной торговли могут провести тестирование технологий маркировки и взаимодействия с информационной системой маркировки. В эксперименте участвуют производители нерафинированного и рафинированного соевого, арахисового, оливкового, пальмового, подсолнечного, кокосового, рапсового и других видов масел, а также маргарина и какао-масла (коды ТН ВЭД 1507-1517 и 1804 00 000 0).



Также Минпромторг предлагает начать с 1 октября 2024 года обязательную маркировку кормов для животных в потребительской упаковке. Планируется, что с 1 сентября начнется регистрация участников оборота кормов для животных в информационной системе маркировки. С 1 октября 2024 года нанесение кодов маркировки станет обязательным для сухих кормов и лакомств для животных, а с 1 марта 2025 года — для остальных видов кормов. Эксперимент по маркировке кормов для животных проходит в России с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.

С учетом, что маркировка пищевых масел, вероятнее всего, станет обязательной с 1 октября, большинство участников рынка начнут активнее интегрироваться в эту систему, даже если не работали в ней ранее, говорит аналитик OleoScope Кирилл Лозовой. «Но здесь важно отметить, что одним из критериев целесообразности внедрения маркировки является “обеление” рынка и повышение собираемости налогов, однако внутренний рынок подсолнечного масла, наиболее потребляемого в России, сформировался давно. Он полностью представлен отечественными производителями, является высококонкурентным: 12 крупнейших компаний производят более 75% всего объема бутилированного масла», — рассказал «Агроинвестору» Лозовой.



Он добавил, что оставшиеся 25% — это небольшие региональные предприятия, которые также работают в соответствии с требованиями законодательства. Поэтому аналитик считает, что маркировка масла не приведет к «обелению» рынка, так как в России нет «серого» рынка масла. «К примеру, для субъектов малого и среднего предпринимательства это станет лишь дополнительным барьером и минимизирует шансы небольших локальных производителей в конкурентной гонке с крупными игроками индустрии», — пояснил Лозовой.



Что касается прослеживаемости и контроля объемов произведенного масла, то с этой задачей справляется автоматизированная система контроля за возмещением НДС (АСК НДС), которая успешно работает с 2013 года, напоминает эксперт. Также прослеживаемость обеспечивает система ФГИС «Зерно», куда в 2024 году планируется включить продукты переработки масличных культур. «В целом маркировка растительного масла может привести к негативным последствиям для масложировой отрасли и к повышению цен на конечную продукцию. Только в первый год затраты на введение маркировки составят 1,8 млрд руб. с последующими ежегодными операционными расходами на обслуживание свыше 1 млрд руб.», — заключил Лозовой.



В пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор государственной системы маркировки «Честный знак») сказали «Агроинвестору», что в пилотный проект по маркировке кормов для животных включилось 35 участников, а в эксперимент по маркировке растительных масел — 25. Среди них отраслевые союзы, производители, импортеры и розница. Несколько рабочих групп уже состоялись — на них участники обсуждают имеющиеся вопросы и обмениваются опытом. У участников оборота кормов для животных и растительных масел уже возникали вопросы о регистрации карточек товаров в системе «Честный знак», о дистанционной торговле и особенностях таможенной процедуры.



«Благодаря тому, что маркировка уже внедрена в 16 товарных группах, ответы на эти вопросы известны, а предлагаемые решения отлажены и удобны для бизнеса. Конечно же, в любой товарной группе есть свои особенности — их мы отрабатываем не только на совместных встречах, но и на практике. Уже 28 производителей и импортеров кормов для животных и растительных масел заявили о готовности протестировать нанесение кодов маркировки на их площадках», — рассказали в ЦРПТ. В ходе экспериментов будет тестироваться техническая возможность нанесения кодов маркировки на разные типы продукции и упаковки, причем на разных производствах и скоростях.



Также планируется тестировать нанесение кодов на потребительскую упаковку и их интегрирование в этикетку. Это необходимо для демонстрации апробированных решений в уже запущенных товарных группах, пояснили в ЦРПТ. «Активное вовлечение участников оборота данных товаров в пилотные проекты по маркировке необходимо, так как только в диалоге есть возможность с наивысшей эффективностью провести эксперимент и получить практически полезный опыт», — заключили в центре.



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