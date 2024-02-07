В 2023 году производство минеральных удобрений выросло на 9%

Потребность аграриев в удобрениях на текущий год закрыта на 20%

В 2023 году российские производители минеральных удобрений увеличили производство на 9%, достигнув отметки в 59,3 млн т в физическом весе, говорится в сообщении Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). Это рекордный показатель за всю историю страны, подчеркнул президент ассоциации Андрей Гурьев. По его словам, в ближайшие пять лет объем выпуска может увеличиться до 70 млн т при условии дальнейшего восстановления экспорта и развития внутреннего рынка.



По итогам 2023 года 75% экспорта российских минудобрений пришлось на долю дружественных стран. Новыми приоритетными направлениями экспорта являются страны Глобального Юга, в частности Индия и Бразилия. Также перспективными рынками являются страны Африки, где доля российской продукции составляет 10%.



Вместе с тем, неизменным стратегическим приоритетом для индустрии минеральных удобрений является российский АПК, который за последнее десятилетие увеличил потребление в 2,5 раза, говорится в сообщении РАПУ. В прошлом году производители уже к середине ноября на 100% закрыли потребности аграриев в минеральных удобрениях на весь год и начали поставки продукции под весенний сев 2024-го. Потребность на текущий год закрыта на 20%.



Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе Всероссийского агрономического совещания говорил, что в 2023 году внесение минудобрений выросло почти на 5 кг и достигло 65 кг/га. «Работу надо продолжать. В 2024 году должно быть уже 68 килограммов на гектар, а к концу 2025 года — не менее 70 кг», — отмечал он.



В конце января Росстат сообщал, что в 2023 году производство калийных удобрений выросло на 24,6% до 9,1 млн т. Выпуск фосфорных удобрений за год почти не изменился, прибавив 0,2% до 4,4 млн т. Производство азотных удобрений увеличилось на 5,2% до 12,5 млн т. Выпуск аммиака в прошедшем году снизился на 0,5% до 17,1 млн т.



Группа «ФосАгро» в 2023 году увеличила производство агрохимической продукции на 1,9% до рекордных 11,3 млн т, в том числе минеральных удобрений — на 2,1% до 10,99 млн т. Производство фосфорных удобрений возросло на 2% до 8,4 млн т, азотных — на 2,3% до 2,6 млн т. Выпуск диаммонийфосфата и моноаммонийфосфата (DAP/MAP) увеличился на 8,4% до более чем 4,5 млн т, аммиачной селитры — на 4,4% до 723 тыс. т, карбамида — на 1,6% до 1,7 млн т, говорится в сообщении компании.



«Акрон» ранее сообщал об увеличении производства удобрений на 1% до 7,05 млн т. В частности, объем выпуска сложных удобрений вырос на 4%, достигнув 2,42 млн т, в то время как в сегменте азотных удобрений произошло незначительное снижение на 0,5% до 4,63 млн т. Общий объем товарной продукции группы увеличился на 0,5% и составил 8,4 млн т.



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