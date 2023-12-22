«Фосагро» увеличит инвестиции до рекордных 73 млрд рублей

«Фосагро» приступила к строительству нового рудника для разработки месторождения «Плато Расвумчорр»

Компания «Фосагро», один из крупнейших производителей фосфорсодержащих удобрений в мире, в следующем году планирует увеличить объем капвложений до рекордных 73 млрд руб. в рамках стратегии развития до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба компании, ссылаясь на заявление гендиректора Михаила Рыбникова. В частности, компания продолжит реализацию проектов развития рудно-сырьевой базы, в том числе планирует в конце 2024 года начать отработку подземным способом участка Гакман Юкспорского месторождения Кировского рудника.



В соответствии с комплексной стратегией развития компании до 2025 года, средства пойдут на развитие рудно-сырьевой базы, а также расширение и модернизацию мощностей предприятий, выпускающих 57 марок минеральных удобрений, рассказал «Агроинвестору» представитель «Фосагро». Что касается комплексов по переработке, то в Череповце и Волхове в 2024 году планируется окончание реализации проектов по увеличению переработки апатитового концентрата суммарно почти на 400 тыс. т, уточнил он.



По его словам, в Балакове активно идет третий этап развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений МАФ/ДАФ/NPS/NPK и наращиванием валового объема производства. Финансирование программы развития комплекса было увеличено почти вдвое до 27 млрд руб. В первом квартале 2024 года ожидается выход на целевую производительность по проекту увеличения выпуска кормовых фосфатов на 14% до 443 тыс. т в год. «Также в первом квартале мы ожидаем выхода на проектную мощность модернизированной технологической системы СК-20. Производство серной кислоты на предприятии вырастет на 13% до 3 млн т в год», — сообщил представитель компании.



«Что касается нашего горно-обогатительного комплекса, то мы вплотную подошли к завершению проекта строительства нового горизонта +10 метров на Кировском руднике. В работах по разработке нового горизонта было занято порядка 2 тыс. специалистов из более чем 50 подрядных организаций. Работы велись в подземных условиях, с применением передовых технологий и решений, в числе которых безбалластные рельсовые пути, железнодорожный подвижной состав повышенной грузоподъемности», — рассказал он.



По словам собеседника «Агроинвестора», дробильно-доставочные комплексы созданы с использованием материалов и технологий, повышающих ресурс сооружений, а современное оборудование обеспечивает заданную производительность поточно-транспортной системы каждого из двух — Кукисвумчоррского и Юкспорского — крыльев горизонта. Это сооружение, которое позволит заместить выбывающие объемы и нарастить добычу руды на Кировском руднике в трехлетней перспективе. Суммарный объем капитальных вложений в реализацию этого инвестиционного проекта составит более 36 млрд руб.



Сейчас «Фосагро» приступила к строительству нового рудника для разработки месторождения «Плато Расвумчорр». Всего будет два пусковых комплекса. Начало добычи руды по первому пусковому комплексу горизонта + 430 м производительностью 4 млн т запланировано со второго квартала 2025 года. Начало добычи руды по второму пусковому комплексу горизонта + 310 м производительностью 6 млн т — в 2031 году. Суммарный объем капитальных вложений в реализацию данного инвестиционного проекта составит около 38 млрд руб.



В начале декабря Рыбников говорил, что к 2026 году компания планирует увеличить выпуск продукции на 1,4 млн т по сравнению с уровнем 2023 года. Прирост будет обеспечен за счет развития производства фосфорной и серной кислоты, рост выпуска которых в 2026 году составит 7% к уровню 2023-го. Также пресс-служба «Фосагро» сообщала, что за первые 11 месяцев этого года компания увеличила производство фосфорной кислоты — основного сырья для производства фосфорсодержащей агрохимической продукции — до 3,6 млн т, что на 5,3% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.



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