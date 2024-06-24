Минпромторг: к 2030 году ключевые действующие вещества для СЗР должны быть российскими

«Щелково Агрохим» в 2025 году планирует запустить производство действующих веществ для средств защиты растений «Щелково Агрохим»

Импортозамещение действующих веществ войдет в нацпроект «Новые материалы и химия», к 2030 году в России должно быть освоено производство трех химических цепочек гербицидов. Об этом в ходе пленарного заседания «Всероссийского дня поля — 2024» сказал первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, пишет поле.рф.



Осьмаков отметил, что сейчас 72% средств защиты растений производятся внутри страны, к 2030 году планируется достичь целевого показателя в 90%. Однако основной проблемой является зависимость от импорта действующих веществ, которые поставляются преимущественно из Китая. Он подчеркнул, что это говорит о серьезной проблеме, связанной с отсутствием базовой химии в России. Химики перешли в экспортно-ориентированные сектора с высокой маржинальностью, в результате чего производство более сложных и требующих инвестиций продуктов стало невыгодным и постепенно исчезло.



Также Осьмаков сообщил, что разрабатываемый правительством национальный проект технологического суверенитета «Новые материалы и химия» будет включать импортозамещение 56 химических цепочек, в том числе три вида наиболее распространенных гербицидов. В рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» Россия ставит перед собой задачу импортозамещения ключевых действующих веществ, используемых при производстве средств защиты растений. Осьмаков также отметил, что ранее считалось, что Китай и Индия будут производить все необходимые вещества, но сейчас ситуация изменилась.



Гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов ранее говорил, что в 2025 году компания запустит производство действующих веществ для средств защиты растений. Как писал журнал поле.рф со ссылкой на его слова, целевой показатель локализации производства действующих веществ пестицидов должен составить 20% к 2030 году. «Щелково Агрохим» планирует запустить производство шести наименований действующих веществ гербицидов: римсульфурон, никосульфурон, трифлусульфурон-метил, трибенурон-метил, флорасулам и имазамокс.



Национальный проект по технологическому обеспечению продовольственной безопасности стартует с 2025 года и потребует инвестиций в размере 1 трлн руб. Он включает восемь федеральных проектов, в том числе импортозамещение в сельхозтехнике и развитие производства средств защиты растений. Целью проекта является увеличение доли отечественного производства химических средств защиты растений с 70% в 2023 году до 95% к 2030-му.



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