Минсельхоз упростит регистрацию СЗР для нишевых культур

Минсельхоз планирует упростить процедуру регистрации новых средств защиты растений (СЗР) для нишевых культур, например, таких как хмель, определенные зернобобовые культуры и др. Как пишет поле.рф, в ближайшее время планируется провести заседание секции земледелия и растениеводства научно-технического совета Минсельхоза. В апреле на заседании секции были приняты предложения по внесению изменений в Методические указания по регистрационным испытаниям пестицидов в части биологической эффективности и объединения нескольких культур в отдельные группы в части расширения сферы применения.
Изменения позволят сократить сроки регистрационных испытаний с двух лет до одного года, а также уменьшить расходы заявителей на проведение этих испытаний. Ранее эксперты отмечали, что основным барьером для популяризации нишевых культур, таких как сорго, является отсутствие зарегистрированных препаратов для борьбы со злаковыми сорняками и инсектицидов.
Гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов подтвердил «Агроинвестору», что работа по упрощению регистрации СЗР для нишевых культур действительно ведется. По его словам, готовятся два нововведения — испытания для нишевых культур будут проводиться не два года, как сейчас, а один. Еще одно изменение — нишевые культуры будут объединены «по родственности». «Например, если мы проводим испытания для яблок, то распространить их можно будет и на айву. Если речь о малине — то распространить на ежевику и другие похожие культуры», — пояснил он.
Раньше применение ряда продуктов СЗР у фермеров происходило без наличия регистрации, по опыту предыдущих лет, отмечает Каракотов. По его словам, процедура регистрации СЗР крайне затратная с финансовой точки зрения. «Это заоблачная цена. Если для наиболее популярных культур она оправдана, то для нишевых — нет. Теперь производителям будет проще работать, хотя разница в цене все равно будет не столь существенная, потому что кроме биологических испытаний остаются и другие виды испытаний, а именно — токсикология для теплокровных, для окружающей среды, для почвы, воды и так далее», — перечисляет он.
В апреле стало известно, что Госдума планирует рассмотрение законопроекта о повышении штрафов за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Предлагаемые изменения предусматривают увеличение максимального размера штрафа для юридических лиц до 350 тыс. руб., а при повторном нарушении — до 450 тыс. руб. Инициативу выдвинула организация «Промышленные пчеловоды России», указывая на несоответствие устаревших штрафов и серьезности последствий неправильного использования химикатов.
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