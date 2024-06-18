Минсельхоз упростит регистрацию СЗР для нишевых культур

Испытания препаратов для нишевых культур будут проводиться один год вместо двух Kuhn

Минсельхоз планирует упростить процедуру регистрации новых средств защиты растений (СЗР) для нишевых культур, например, таких как хмель, определенные зернобобовые культуры и др. Как пишет поле.рф, в ближайшее время планируется провести заседание секции земледелия и растениеводства научно-технического совета Минсельхоза. В апреле на заседании секции были приняты предложения по внесению изменений в Методические указания по регистрационным испытаниям пестицидов в части биологической эффективности и объединения нескольких культур в отдельные группы в части расширения сферы применения.



Изменения позволят сократить сроки регистрационных испытаний с двух лет до одного года, а также уменьшить расходы заявителей на проведение этих испытаний. Ранее эксперты отмечали, что основным барьером для популяризации нишевых культур, таких как сорго, является отсутствие зарегистрированных препаратов для борьбы со злаковыми сорняками и инсектицидов.



Гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов подтвердил «Агроинвестору», что работа по упрощению регистрации СЗР для нишевых культур действительно ведется. По его словам, готовятся два нововведения — испытания для нишевых культур будут проводиться не два года, как сейчас, а один. Еще одно изменение — нишевые культуры будут объединены «по родственности». «Например, если мы проводим испытания для яблок, то распространить их можно будет и на айву. Если речь о малине — то распространить на ежевику и другие похожие культуры», — пояснил он.



Раньше применение ряда продуктов СЗР у фермеров происходило без наличия регистрации, по опыту предыдущих лет, отмечает Каракотов. По его словам, процедура регистрации СЗР крайне затратная с финансовой точки зрения. «Это заоблачная цена. Если для наиболее популярных культур она оправдана, то для нишевых — нет. Теперь производителям будет проще работать, хотя разница в цене все равно будет не столь существенная, потому что кроме биологических испытаний остаются и другие виды испытаний, а именно — токсикология для теплокровных, для окружающей среды, для почвы, воды и так далее», — перечисляет он.



В апреле стало известно, что Госдума планирует рассмотрение законопроекта о повышении штрафов за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Предлагаемые изменения предусматривают увеличение максимального размера штрафа для юридических лиц до 350 тыс. руб., а при повторном нарушении — до 450 тыс. руб. Инициативу выдвинула организация «Промышленные пчеловоды России», указывая на несоответствие устаревших штрафов и серьезности последствий неправильного использования химикатов.



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