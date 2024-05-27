разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Щелково Агрохим» запустила новый цех по выпуску СЗР

Инвестиции в расширение производства составили 1,8 млрд рублей

| Агроинвестор |

После выхода на проектную мощность цех будет производить около 20 тысяч тонн готовой продукции в год
После выхода на проектную мощность цех будет производить около 20 тысяч тонн готовой продукции в год

«» запустила новый автоматизированный цех площадью почти 5 тыс. кв. м по выпуску инсектицидов, фунгицидов и протравителей семян в Московской области. Инвестиции в расширение производства составили 1,8 млрд руб., из которых 950 млн руб. в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), говорится в его сообщении. После выхода на проектную мощность цех будет производить около 20 тыс. т готовой продукции в год.

«Новый цех не имеет аналогов по площади и оборудованию в России. Главная его особенность — полностью автоматизированные линии розлива, начиная с подачи канистр и заканчивая получением готовой упакованной продукции, — рассказал гендиректор «» Салис Каракотов, которого цитирует ФРП. — При этом выпускаемые предприятием средства защиты растений разработаны учеными собственного научно-исследовательского центра и ни в чем не уступают иностранным продуктам по качеству и эффективности, а где-то и превосходят их».  На предприятии будут выпускать 49 препаратов. Восемь технологических линий позволяют одновременно готовить восемь наименований нанотехнологических продуктов.

Сейчас, по словам Каракотова, «» занимает 18% рынка средств защиты растений в стране, и компания продолжает расти. «Новый цех может прибавить к общему объему промышленных мощностей России 15%. Это очень большое количество», — приводит его слова пресс-служба губернатора и правительства Московской области. После выхода на проектную мощность предприятие планирует увеличить свою долю рынка до 30%. Кроме того, «» намерена нарастить экспорт в страны СНГ, а также дальнего зарубежья, в том числе в Алжир, Марокко, Турцию, Сербию и др.

Кроме того, в рамках инвестпроекта ведется строительство первого в России цеха по производству действующих вещество для средств защиты растений, которые сейчас на 100% импортируются из Китая и Индии. На первом этапе там будут выпускать шесть наименований продуктов (флорасулам, бентазон, имазамокс, римсульфурон, никосульфурон и трифлусульфурон), в дальнейшем добавится еще 20. Запуск цеха намечен на 2025 год.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2024
Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли

«Агротехника и технологии»

Как закалялся АПК. Представители союзов и ассоциаций озвучили ключевые проблемы отрасли
«Агроинвестор» №05, май 2024

Журнал

«Агроинвестор» №05, май 2024
Сомнительные пошлины. К чему могут привести возможные ограничения на ввоз российской сельхозпродукции в ЕС

«Агроинвестор»

Сомнительные пошлины. К чему могут привести возможные ограничения на ввоз российской сельхозпродукции в ЕС
Будущее российского зерна. Отечественные производители увеличивают производство и экспорт продуктов глубокой переработки зерна

«Агроинвестор»

Будущее российского зерна. Отечественные производители увеличивают производство и экспорт продуктов глубокой переработки зерна