«Щелково Агрохим» запустила новый цех по выпуску СЗР

После выхода на проектную мощность цех будет производить около 20 тысяч тонн готовой продукции в год Пресс-служба губернатора Московской области

«Щелково Агрохим» запустила новый автоматизированный цех площадью почти 5 тыс. кв. м по выпуску инсектицидов, фунгицидов и протравителей семян в Московской области. Инвестиции в расширение производства составили 1,8 млрд руб., из которых 950 млн руб. в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), говорится в его сообщении. После выхода на проектную мощность цех будет производить около 20 тыс. т готовой продукции в год.



«Новый цех не имеет аналогов по площади и оборудованию в России. Главная его особенность — полностью автоматизированные линии розлива, начиная с подачи канистр и заканчивая получением готовой упакованной продукции, — рассказал гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, которого цитирует ФРП. — При этом выпускаемые предприятием средства защиты растений разработаны учеными собственного научно-исследовательского центра и ни в чем не уступают иностранным продуктам по качеству и эффективности, а где-то и превосходят их». На предприятии будут выпускать 49 препаратов. Восемь технологических линий позволяют одновременно готовить восемь наименований нанотехнологических продуктов.



Сейчас, по словам Каракотова, «Щелково Агрохим» занимает 18% рынка средств защиты растений в стране, и компания продолжает расти. «Новый цех может прибавить к общему объему промышленных мощностей России 15%. Это очень большое количество», — приводит его слова пресс-служба губернатора и правительства Московской области. После выхода на проектную мощность предприятие планирует увеличить свою долю рынка до 30%. Кроме того, «Щелково Агрохим» намерена нарастить экспорт в страны СНГ, а также дальнего зарубежья, в том числе в Алжир, Марокко, Турцию, Сербию и др.



Кроме того, в рамках инвестпроекта ведется строительство первого в России цеха по производству действующих вещество для средств защиты растений, которые сейчас на 100% импортируются из Китая и Индии. На первом этапе там будут выпускать шесть наименований продуктов (флорасулам, бентазон, имазамокс, римсульфурон, никосульфурон и трифлусульфурон), в дальнейшем добавится еще 20. Запуск цеха намечен на 2025 год.



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