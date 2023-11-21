«ФосАгро-Регион» будет поставлять аграриям средства защиты растений

Продвижение и реализация СЗР через сеть «Фосагро-Регион» сделает их более доступными для аграриев «Кирово-Чепецкая Химическая Компания»

«ФосАгро-Регион», крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений (группа «ФосАгро») и «Кирово-Чепецкая Химическая Компания», российский производитель химических средств защиты растений, в рамках выставки «ЮГАГРО 2023» подписали меморандум о сотрудничестве. Он обеспечивает возможность реализации продукции «Кирово-Чепецкой Химической Компании» аграриям через сеть дистрибуции «ФосАгро-Регион».



Отечественные химические СЗР полностью конкурентоспособны по качеству и цене, они удачно дополнят основной ассортимент продукции для сельского хозяйства сети «ФосАгро-Регион», уверен гендиректор компании Андрей Вовк. Продвижение и реализация СЗР через одну из крупнейших в российском АПК товаропроводящих сетей, сделает их более доступными для аграриев и позволит повысить рентабельность их применения.



Доля российских препаратов в общем объеме потребления средств защиты растений в стране превышает 50%, причем у многих хозяйств она достигает 90-95%, отметил Вовк. «С появлением среди наших партнеров “Кирово-Чепецкой Химической Компании” мы сможем предлагать нашим клиентам минеральные удобрения, средства защиты растений и агрономические сервисы в едином пакете, — сказал он. — Комплексный подход позволит аграрию более полно реализовать потенциал каждого гектара и повысить урожайность культур, при этом оптимизируя суммарные затраты на агротехнологию за счет снижения складских и транспортных издержек». Также это сотрудничество позволит «ФосАгро-Регион» увеличить загрузку своих мощностей и повысить эффективность.



По словам директора торгового дома «Кирово-Чепецкая Химическая Компания» Дениса Потапова, выпускаемые предприятием СЗР применяют почти в каждом регионе России, где есть растениеводство. «Собственный завод в России позволяет нам транспортировать средства защиты напрямую с производственных линий, и это одно из наших преимуществ. Безусловно, сотрудничество с “ФосАгро-Регион” обеспечит нам синергический эффект, и вместе мы достигнем новых высот уже в ближайшем будущем», — уверен он.



Препараты «Кирово-Чепецкой Химической Компании» будут доступны клиентам всех 11 региональных компаний «ФосАгро-Регион», во всех регионах присутствия от Калининграда до Владивостока, уточнил «Агроинвестору» Вовк. «На первом этапе мы рассчитываем работать в рамках предложения “комплексная система питания + система защиты”. Насколько востребованным будет такой формат — покажет уже первый сельхозсезон. Консультировать аграриев на первом этапе мы будем совместными усилиями, развивая и собственную экспертизу по этому направлению», — добавил он.



«ФосАгро-Регион» объединяет 11 региональных компаний и обладает самой широкой по охвату и количеству пунктов присутствия сетью дистрибуции минеральных удобрений, к услугам которой обращаются аграрии из удаленных и труднодоступных районов России. За последние три года новые логистические комплексы компании начали работу в Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской и Тамбовской областях, а также в Татарстане. Сеть включает 22 региональных офиса и 33 логистических центра общей мощностью единовременного хранения более 800 тыс. т.



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