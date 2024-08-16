разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минсельхоз: к 2028 году валовой сбор хмеля может увеличиться в четыре раза

Зависимость рынка от импортных поставок будет снижаться

| Агроинвестор |

В этом году ожидается сбор хмеля на уровне 305 тонн
В этом году ожидается сбор хмеля на уровне 305 тонн

К 2028 году валовой сбор хмеля может увеличиться в четыре раза, сказал директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов в ходе деловой программы Всероссийского фестиваля хмелеводства и пивоварения «Зеленое золото России» в Чувашии, пишет ТАСС. Ведомство рассчитывает, что зависимость российского рынка от импорта хмеля будет снижаться за счет роста производства в разных регионах страны.

Как следует из презентации Некрасова, в прошлом году урожай хмеля составил 293,1 т, по итогам 2024 года ожидается сбор на уровне 304,6 т, к 2028-м — свыше 1,2 тыс. т. В июне пресс-служба Минсельхоза по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с представителями пивоваренной компании «Балтика» сообщала, что общая площадь хмельников в России к 2028 году должна расшириться в 3,1 раза, превысив 955 га. По данным , в прошлом году хмель выращивался на 311,9 га, в том числе в плодоносящем возрасте были посадки примерно на 144 га, преимущественно в Чувашии.

Для динамичного развития хмелеводства необходима комплексная поддержка, в том числе для импортозамещения оборудования и техники. Также нужно повысить привлекательность этой отрасли для аграриев и решить проблему кадрового голода, сказал в ходе фестиваля исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов, слова которого приводятся в пресс-релизе объединения. 

Например, в Чувашии принята Стратегия развития хмелеводства до 2035 года. Предполагается, что к этому времени валовый сбор хмеля в регионе достигнет 3,7 тыс. т. В республике действуют меры поддержки хмелеводства, например, субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, частичное возмещение расходов на производство хмеля при условии его дальнейшей продажи и возмещение аграриям до 50% расходов на приобретение оборудования. Это создает позитивные условия и дополнительные возможности для сельхозпроизводителей. При этом в АПП уверены, что тема сырьевой независимости и развития хмелеводства требует дальнейшей проработки и решения ряда вопросов на федеральном уровне.

По оценке ассоциации, для восстановления хмелеводческой отрасли в России потребуется не менее пяти-семи лет. В то же время, выращивание хмеля — это возможность для отечественных производителей занять нишу в рамках импортозамещения. Поэтому в отдельную программу по развитию и поддержке хмелеводства также стоит включить направление в области образования и научных исследований, считает АПП. «Результатом этой работы мы видим синергию и эффективное взаимодействие пивоваренной отрасли, научных и образовательных учреждений, профильных департаментов органов власти. Это позволит сформировать кадровый потенциал для отрасли», — отметил Мамонтов.

Между тем, как сообщает Чувашии, пивоваренная компания «Балтика» и Чувашский государственный аграрный университет в ходе фестиваля договорились о сотрудничестве в рамках программы научно-технологического сопровождения в области хмелеводства на территории республики. Программа рассчитана на два года с пролонгированием. В частности, планируется, что «Балтика» профинансирует генетические исследования сортов хмеля, выращиваемых в рамках проекта.

«Балтика» около 20 лет развивает собственную агропрограмму по подготовке пивоваренного ячменя, инвестиции в выращивание хмеля в Чувашии позволят выстроить производственный цикл еще шире, прокомментировал директор по хмелеводству компании Виталий Кулагин. «Мы заинтересованы участвовать в развитии и финансировании закладки хмельников под потребности своих производственных программ, продолжаем активно взаимодействовать с коллегами в рамках селекционной работы по созданию новых отечественных сортов хмеля», — приводятся его слова в сообщении регионального Минсельхоза.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024
Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства

«Агротехника и технологии»

Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства