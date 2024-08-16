Минсельхоз: к 2028 году валовой сбор хмеля может увеличиться в четыре раза

В этом году ожидается сбор хмеля на уровне 305 тонн Pixabay

К 2028 году валовой сбор хмеля может увеличиться в четыре раза, сказал директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов в ходе деловой программы Всероссийского фестиваля хмелеводства и пивоварения «Зеленое золото России» в Чувашии, пишет ТАСС. Ведомство рассчитывает, что зависимость российского рынка от импорта хмеля будет снижаться за счет роста производства в разных регионах страны.



Как следует из презентации Некрасова, в прошлом году урожай хмеля составил 293,1 т, по итогам 2024 года ожидается сбор на уровне 304,6 т, к 2028-м — свыше 1,2 тыс. т. В июне пресс-служба Минсельхоза по итогам встречи главы ведомства Оксаны Лут с представителями пивоваренной компании «Балтика» сообщала, что общая площадь хмельников в России к 2028 году должна расшириться в 3,1 раза, превысив 955 га. По данным Росстата, в прошлом году хмель выращивался на 311,9 га, в том числе в плодоносящем возрасте были посадки примерно на 144 га, преимущественно в Чувашии.



Для динамичного развития хмелеводства необходима комплексная поддержка, в том числе для импортозамещения оборудования и техники. Также нужно повысить привлекательность этой отрасли для аграриев и решить проблему кадрового голода, сказал в ходе фестиваля исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП) Вячеслав Мамонтов, слова которого приводятся в пресс-релизе объединения.



Например, в Чувашии принята Стратегия развития хмелеводства до 2035 года. Предполагается, что к этому времени валовый сбор хмеля в регионе достигнет 3,7 тыс. т. В республике действуют меры поддержки хмелеводства, например, субсидирование части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, частичное возмещение расходов на производство хмеля при условии его дальнейшей продажи и возмещение аграриям до 50% расходов на приобретение оборудования. Это создает позитивные условия и дополнительные возможности для сельхозпроизводителей. При этом в АПП уверены, что тема сырьевой независимости и развития хмелеводства требует дальнейшей проработки и решения ряда вопросов на федеральном уровне.



По оценке ассоциации, для восстановления хмелеводческой отрасли в России потребуется не менее пяти-семи лет. В то же время, выращивание хмеля — это возможность для отечественных производителей занять нишу в рамках импортозамещения. Поэтому в отдельную программу по развитию и поддержке хмелеводства также стоит включить направление в области образования и научных исследований, считает АПП. «Результатом этой работы мы видим синергию и эффективное взаимодействие пивоваренной отрасли, научных и образовательных учреждений, профильных департаментов органов власти. Это позволит сформировать кадровый потенциал для отрасли», — отметил Мамонтов.



Между тем, как сообщает Минсельхоз Чувашии, пивоваренная компания «Балтика» и Чувашский государственный аграрный университет в ходе фестиваля договорились о сотрудничестве в рамках программы научно-технологического сопровождения в области хмелеводства на территории республики. Программа рассчитана на два года с пролонгированием. В частности, планируется, что «Балтика» профинансирует генетические исследования сортов хмеля, выращиваемых в рамках проекта.



«Балтика» около 20 лет развивает собственную агропрограмму по подготовке пивоваренного ячменя, инвестиции в выращивание хмеля в Чувашии позволят выстроить производственный цикл еще шире, прокомментировал директор по хмелеводству компании Виталий Кулагин. «Мы заинтересованы участвовать в развитии и финансировании закладки хмельников под потребности своих производственных программ, продолжаем активно взаимодействовать с коллегами в рамках селекционной работы по созданию новых отечественных сортов хмеля», — приводятся его слова в сообщении регионального Минсельхоза.



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