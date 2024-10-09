Минсельхоз может повысить импортную пошлину на цветы

Отечественные цветы занимают около 25% рынка А. Гордеев

Минсельхоз может предложить повысить пошлину на импорт цветов из недружестенных стран. Об этом глава ведомства Оксана Лут сказала в ходе правительственного часа в Совете Федерации. «Если мы поймем, что, например, нужно что-то подкрутить и увеличить пошлину, значит, мы ее увеличим», — отметила она, напомнив, что сейчас действует «полузапретительная» ставка в 20% на импорт цветов из недружественных стран. По словам министра, доля таких поставок составляла около 19%. Ранее действовала пошлина 5%, но не менее 0,3 евро за 1 кг.



Также Лут не исключила введения пошлины на цветы из дружественных стран, если их компании-производители зарегистрированы в недружественных странах. «Мы начали этот анализ. Это более сложная информация, но, тем не менее, мы это добьем и будем двигаться поступательно для того, чтобы обеспечить рынок для наших цветоводов», — сказала она.



По оценке министерства, сейчас отечественные цветы занимают около 25% рынка, объем производства составляет 390 млн штук. Минсельхоз рассчитывает на рост показателя в этом году, в том числе благодаря мерам господдержки отрасли. Ранее ведомство ввело возможность льготного инвестиционного кредитования сроком на восемь лет для строительства цветочных теплиц. «В принципе, это достаточная мера», — считает Лут. По словам министра, сейчас в Тамбовской и Тульской областях реализуются два крупных проекта, рассчитанные на выращивание 16 млн цветов в год. Они должны быть запущены в этом и в 2025 годах.



Как ранее писал «Агроинвестор», рабочая группа Совета Федерации совместно с Минсельхозом разработают дорожную карту по поддержке отрасли отечественного цветоводства. Предполагается, что документ должен содержать новые комплексные подходы к поддержке производителей цветочной продукции, которые позволят стимулировать инвестиционную активность в отрасли, поскольку производство цветов в стране далеко от потенциально возможного и по-прежнему преобладает импорт. «Безусловно, полное импортозамещение невозможно, но обеспечить долю отечественных цветов на рынке в 70% в ближайшей перспективе вполне реально», — оценивал заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Белан Хамчиев.



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