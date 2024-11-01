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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Россельхознадзор выступает за постепенное ограничение применения пестицидов

Необходимо внедрять биологические средства защиты растений

| Агроинвестор |

Объем рынка химических средств защиты растений оценивается в 70 млрд рублей, биопестицидов — на уровне 7 млрд рублей
Объем рынка химических средств защиты растений оценивается в 70 млрд рублей, биопестицидов — на уровне 7 млрд рублей

России нужна госпрограмма по постепенному ограничению применения пестицидов и внедрению биологических средств защиты растений. Об этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сказал в интервью телеканалу «Россия 24». «Мы сейчас стараемся инициировать изменения законодательства. Для того, чтобы развивать биологические средства защиты растений, нужно упростить систему их регистрации», — отметил он.

По словам главы Россельхознадзора, импорт пестицидов в Россию составляет около 75 тыс. т в год, объем внутреннего производства — 170-180 тыс. т. Объем рынка химических средств защиты растений Данкверт оценил в 70 млрд руб., биопестицидов — на уровне 7 млрд руб. «Производителям биологических пестицидов сложно будет победить в этой ситуации без помощи государства», — отметил он, также обратив внимание, что химические препараты дешевле и их ассортимент шире.

Тем не менее, Европа и США постепенно ограничивают применение агрохимии и переходят на биологические средства защиты растений, и задача России — медленно, но верно идти в ногу с другими странами, «учитывая то, что остаточное количество пестицидов может очень жестко повлиять на наш экспорт», подчеркнул Данкверт. «Многие страны ужесточают требования по остаточным количествам вредных веществ, пестицидов в пищевой продукции. А в России продолжают использовать те виды пестицидов, которые уже запретили на Западе. В нашей стране иногда продлевают сроки действия тех пестицидов, которые запрещены в ЕС еще в 2020 году», — отметил он.

По мнению главы Россельхознадзора, у российских производителей появится запрос на использование биологических средств защиты растений, если государство будет планомерно ограничивать применение агрохимии в растениеводстве, а также предоставлять льготы производителям биопестицидов. В числе таких мер Данкверт назвал упрощенную систему регистрации биологических средств защиты растений.

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