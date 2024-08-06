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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Ответственность за нарушения при обращении с пестицидами планируется ужесточить

Совет Федерации осенью внесет в Госдуму пакет законопроектов

| Агроинвестор |

Базовый закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами был принят в 1997 году и не отвечает современным требованиям
Базовый закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами был принят в 1997 году и не отвечает современным требованиям

Совет Федерации в первые рабочие дни осенней сессии рассчитывает внести в Госдуму пакет законопроектов, ужесточающих ответственность за нарушения в сфере производства, ввоза, реализации и применения пестицидов и агрохимикатов. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

«У нас есть поручение от председателя Совета Федерации [Валентины Матвиенко] навести в этой теме порядок, в том числе законодательный», — пояснил глава комитета Александр Двойных. Количественные показатели Доктрины продовольственной безопасности фактически выполнены, также неплохо реализовывается экспортный потенциал, поэтому комитет на следующий период работы выбрал приоритетом переход от количества к качеству, рассказал Двойных. «И на внутреннем, и на мировом рынке российская продукция — это синоним экологически чистой качественной продукции, которой можно доверять. А агрохимическая нагрузка — это всегда важный фактор качественных показателей, — отметил он. — Мы видим, что в регионах происходит массовая гибель птиц и животных при использовании запрещенных видов пестицидов и агрохимикатов, нас это беспокоит. Но еще больше нас беспокоит, какая нагрузка может быть оказана на здоровье граждан».

Митин напомнил, что базовый закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами был принят в 1997 году, и сегодняшние требования отличаются от тех, которые были актуальны в конце прошлого века. Так, по его словам, в действующем законодательстве уровень административной и уголовной ответственности за вред, нанесенный окружающей среде и здоровью граждан часто не соответствует его масштабам, поэтому меры ответственности предлагается ужесточить. Кроме того, сенаторы предлагают внести изменения в базовый закон, предполагающие проверку содержания пестицидов не в конечной продукции, а норм их внесения при ее производстве.

«Мы уходим от проверок каждого яблока, или молока, или каждой тонны пшеницы, произведенной у нас, — это прерогатива самого производителя, который через декларацию качества выходит на рынок, — сказал Митин. — Но в нашей прерогативе проверять ту землю, на которой выращивается эта продукция». Нужно контролировать количество вносимых пестицидов и правила их использования, можно ли их ввозить, если речь идет об импортных препаратах, легально ли они поступили в страну и т. д., перечислил сенатор. Инициативу одобрила комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, добавил он.

В апреле в Госдуме рассматривался законопроект о повышении штрафов за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, внесенный в начале марта Тюменской областной думой вместе с положительным отзывом федерального правительства. Согласно документу, максимальная сумма штрафа для компаний за нарушения в области обращения с пестицидами должна была вырасти в 4,5 раза и составить 450 тыс. руб. Комитет по аграрным вопросам Госдумы, который является соисполнителем по законопроекту, счел преждевременным его принятие в первом чтении. По мнению комитета, действующая нормативно-правовая база в сфере АПК в достаточной мере регулирует вопросы, связанные с обеспечением безопасности пестицидов. «В пояснительной записке к законопроекту не приведена информация, указывающая на существенный рост количества административных правонарушений в области обращения с пестицидами и агрохимикатами, что указывало бы на неэффективность применяемого административного наказания», — говорится в отзыве комитета, опубликованном в электронной базе данных парламента. 20 мая Совет Госдумы принял решение перенести рассмотрение законопроекта на более поздний срок.

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