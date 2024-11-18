У российского рынка красной рыбы есть потенциал дальнейшего роста

97% участников опроса, которые употребляют в пищу рыбу, с разной периодичностью едят красную рыбу «Инарктика»

Компания «Инарктика», лидер в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), совместно с ВЦИОМ провели всероссийский опрос о ключевых аспектах потребления россиянами рыбы в 2024 году. Исследование показало, что в целом рыбу потребляет 98% участников опроса, каждый третий (34%) — раз в неделю или чаще. 67% респондентов едят рыбу несколько раз в месяц или чаще, при этом восемь из десяти опрошенных (76%) сказали, что хотели бы есть рыбу чаще.



В топ-10 самых потребляемых за последний год сортов рыбы вошли сельдь (50%), горбуша (41%), минтай (40%), скумбрия (37%), форель (22%), килька, шпрот (22%), лосось (21%), мойва (13%) и треска (13%). При этом среди тех видов рыбы, которую люди хотели бы есть, лидируют лососевые: форель (39%), лосось (38%), семга (36%), горбуша (24%). Среди других сортов — тунец (16%), скумбрия (15%), морской окунь (14%), треска (13%), камбала и палтус (по 12%).



Согласно результатам опроса, у трети потребителей (33%) нет предпочтений относительно происхождения рыбы при ее покупке, еще 3% затруднились ответить. Среди тех, кто определился, 46% предпочитают дикую рыбу, пойманную в естественной среде, 18% — за продукцию аквакультуры. При этом термин «аквакультура» воспринимается респондентами чаще позитивно (54%) или нейтрально (25%). Основным мотивом выбора аквакультурной рыбы участники опроса называли контроль ее качества со стороны производителя. По мнению сторонников дикой рыбы, она не содержит антибиотиков, гормонов, ГМО, при этом более вкусная и полезная.



97% участников опроса, которые употребляют в пищу рыбу, с разной периодичностью едят красную рыбу. В том числе 15% делают это еженедельно, 44% — один или несколько раз в месяц, 38% — реже, чем раз в месяц. Значимыми факторами структуры и частоты потребления являются финансовое положение и место проживания респондентов. Чаще других о потреблении красной рыбы говорят в Москве (едят еженедельно 22%), крупных городах (500-950 тыс. человек — 21%), в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (20-22%), потребители с хорошим материальным достатком (25% против 7% в группе с плохим).



«Результаты совместного исследования с ВЦИОМ подтвердили, что у российского рынка красной рыбы есть потенциал дальнейшего роста, так как наблюдается неудовлетворенный спрос на этот продукт: более двух третей опрошенных россиян хотели бы есть красную рыбу чаще», — отметил коммерческий директор «Инарктики» Константин Клинов. По его словам, компания локализует производство малька и корма в России, расширяет каналы продаж, в том числе в регионах, укрепляет отношения с ритейлом и ресторанами, что делает охлажденную красную рыбу доступной круглый год.



В прошлом году президент Владимир Путин поручил Минсельхозу продумать комплекс мер по стимулированию потребления рыбы. Уровень самообеспеченности рыбой и рыбной продукцией в стране в 2023 году составил 163,7%, при этом показатель потребления рыбной продукции пока не соответствует рекомендуемым Минздравом 28 кг на человека в год и составляет 21-22 кг. В утвержденной в 2014 году госпрограмме по развитию рыбохозяйственного комплекса ранее была заложена цель довести потребление рыбы в стране до 25 кг на человека, но в марте 2023 года власти решили отказаться от этой цели на фоне санкций.



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