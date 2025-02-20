Маржинальность производства муки упала до минимума

Мукомолы говорят о рисках банкротства и сокращения экспорта муки Pixabay

Маржинальность производства муки в этом сезоне резко упала. Об этом в ходе конференции «Где маржа — 2025» сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «На эту тему можно дискутировать: некоторые говорят: что это минус, некоторые — что маленький плюс, но как ни крути, маржинальность у среднего мукомола сверхнизкая», — сказал Рылько.



По его словам, ИКАР ожидал сокращения экспорта муки из-за снижения вывозной пошлины на зерно, что делает ее отгрузки менее выгодными для импортеров, но в итоге пошлина продолжила расти. По оценкам ИКАР, в августе-декабре 2024 года Россия отгрузила за рубеж примерно 400 тыс. т муки против 475 тыс. т годом ранее. Всего в 2024 году было экспортировано около 1,17 млн т муки, а по итогам этого наша страна может поставить на внешние рынки 80% от этого объема. При этом экспорт отрубей идет довольно неплохо, поскольку Турция перестала быть крупным импортером российской пшеницы, вследствие чего выросли ее потребности в отрубях.



Накануне «Финмаркет» сообщил, что Союз мукомольных и крупяных предприятий написал письмо министру сельского хозяйства Оксане Лут, в котором предупредил, что не исключает массового банкротства предприятий и сокращения экспорта муки в этом году из-за отсутствия льготного кредитования. В обращении говорится, что коммерческое кредитование сейчас возможно по ставке выше 25%, и при существующих оптовых ценах на муку оно приведет к массовому банкротству индустриальных мукомольных предприятий и опережающему инфляцию росту цен на мукомольную продукцию. «Такое, к сожалению, возможно, так как в опубликованном Минсельхозом Плане льготного кредитования заемщиков на текущий 2025 финансовый год по состоянию на 5 февраля выделение денежных средств на переработку продукции растениеводства не предусмотрено», — говорится в письме (цитата по «Финмаркету»).



Союз подчеркивает, что именно льготное кредитование позволяло мукомолам удержать оптовые отпускные цены на уровне, сопоставимом с ценами февраля 2022 года, несмотря на значительно возросшие производственные и транспортные расходы. Кроме того, опережающими темпами увеличивался экспорт муки, чему способствовало субсидирование транспортных расходов. «Однако предоставление транспортной субсидии в настоящее время ограничено, и ряд предприятий отрасли, являющихся наиболее крупными экспортерами, не имели возможность получить необходимое субсидирование транспортных издержек даже за прошлый, 2024 год», — говорятся в обращении к министру. В связи с этим авторы письма считают затруднительным не только выполнение задачи по увеличению экспорта муки в 2025 году до 1,5 млн т, но и удержание поставок на уровне прошлого года — около 1,2 млн т. Союз просит главу Минсельхоза оказать отрасли господдержку в виде льготного кредитования и субсидирования транспортных расходов на экспортные отгрузки мукомольно-крупяной продукции в объеме 100% от стоимости перевозок.



Мукомолы также отмечают, что ситуацию в отрасли осложняет значительное количество мелких, технически и технологически несовершенных производств, которые фактически обрушивают рынок муки, работая в «сером» сегменте, выпуская продукцию низкого качества, но по ценам, позволяющим демпинговать на рынке. «Надежды на то, что ситуацию поправит ФГИС “Зерно”, не оправдались. По неизвестным причинам из-под действия ФГИС были выведены предприятия хлебопечения, являющиеся основным потребителями производимой в стране муки (58% всего объема)», — говорится в письме. Таким образом, расход более половины произведенной в России мукомольной продукции не подпадает под действие контролирующих органов и приводит к двойным стандартам: жестким — для индустриальных предприятий и ослабленным — для «серых» мукомолов.



Между тем, Минсельхоз опроверг информацию об исключении мукомольных предприятий из льготного кредитования, отметив, что предприятиям отрасли доступен комплекс мер господдержки. Так, например, в рамках льготного кредитования, в том числе экспортного, предусмотрены краткосрочные кредиты на срок до года на закупку зерна и инвестиционные кредиты на срок от двух до восьми лет. Кроме того, мукомолы могут приобрести в льготный лизинг оборудование и транспорт, а также компенсировать части затрат на транспортировку продукции на экспорт.



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