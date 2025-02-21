Производители хлеба хотят повысить отпускные цены

Минсельхоз сообщил, что ситуация на рынке хлеба стабильна Я. Чингаев

Крупные производители хлеба и хлебобулочных изделий направили уведомления ритейлерам о повышении отпускных цен с 1 марта на 10-12%, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к разным торговым сетям. Среди причин производители указали изменения в стоимости складской и транспортной логистики, увеличение налоговой нагрузки, рост цен на сырье и др., рассказали собеседники издания.



Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов подтвердил, что цены на хлеб действительно растут, это вынужденная мера, которая «совсем не радует» самих хлебопеков. Причиной роста отпускных цен является «серьезное удорожание всех составляющих производства» - от сырья и упаковки до затрат на логистику и коммунальные платежи, уточнил он. В среднем себестоимость производства хлеба в 2024 году, по его словам, увеличилась на 27%. Семенов обратил внимание на «неподъемные» ставки по кредитам, для обслуживания которых нужна высокая рентабельность, а она в отрасли составляет «считанные проценты». Кроме того, дефицит кадров доходит до 40% штатной численности отдельных предприятий, что вынуждает повышать зарплату сотрудникам, чтобы удержать их.



Ритейлеры пока изучают уведомления производителей, сказал изданию председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По его словам, если сети посчитают повышение цен обоснованным, то для покупателей оно будет плавным, в том числе благодаря сдерживанию наценок на самые востребованные социальные позиции хлеба. Средняя наценка на самые доступные виды пшеничного хлеба с начала года была на уровне 5-7%, уточнил он.



Согласно мониторингу аналитического центра АКОРТ, по итогам января хлеб и булочные изделия из пшеничной муки вошли в топ-10 самых подорожавших продовольственных товаров, их цена выросла в среднем на 2,69% относительно декабря. По данным Росстата, хлеб и хлебобулочные изделия в январе по сравнению с декабрем подорожали в среднем на 0,95%, к январю 2024 года — на 13,5%. За неделю с 11 по 17 февраля хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросли в цене на 0,24%, относительно конца прошлого года — на 1,61%. Хлеб из ржаной и из смеси ржаной и пшеничной муки за неделю стал дороже на 0,45%, по сравнению с концом декабря — на 2,14%, следует из данных Росстата.



Между тем, Минсельхоз сообщил, что ситуация на рынке хлеба стабильна, существенного роста цен не наблюдается. По состоянию на 12 февраля стоимость хлеба из пшеничной муки у производителей в среднем по стране составляла 68,4 руб./кг, хлеба из ржано-пшеничной муки — 61,6 руб. Рост цен на указанные виды продукции за последний месяц составил 0,1% и 0,6% соответственно, цитирует агроведомство «Финмаркет». По оценке министерства, на рынке пшеничной муки ценовая динамика также стабильная. Вместе с тем Минсельхоз отмечает «наблюдающийся рост издержек производителей в связи с увеличением затрат на транспортировку, упаковку, электроэнергию и сопутствующие расходы, а также удорожанием кредитных ресурсов».



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