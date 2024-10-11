ФАС: средняя наценка на хлеб в торговых сетях достигает 60%

Причина роста цен — в повышении затрат на все составляющие производства Pixabay

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела анализ цен на хлеб в крупнейших торговых сетях и выявила высокие средние наценки, которые в ряде случаев превышают 100%. Об этом руководитель службы Максим Шаскольский сказал в кулуарах Всероссийской конференции в сфере закупок, пишет ТАСС. Пресс-служба ФАС уточнила, что анализировались торговые наценки на хлеб в сетях «Дикси», «Пятерочка», «Перекресток» и «Магнит».



«Есть наценки и 5%, и 10%, но это в основном касается товаров, которые продаются под собственным брендом, и это не столь значительный объем. В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%. Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем», — сказал глава ФАС.



«Мы не осведомлены о методике измерения, на которую ссылается Федеральная антимонопольная служба, поэтому не можем подтвердить корректность результатов исследования, — прокомментировал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. — В том числе неизвестно, какие виды продукции попали в мониторинг и учитывалось ли при расчетах соотношение объемов ее реализации».



По словам Караваева, торговые сети — члены АКОРТ выполняют свои социальные обязательства, удерживая минимальные наценки на все виды социально значимых продуктов, в том числе хлеб. Средняя наценка на самые востребованные позиции пшеничного хлеба «первой цены» с начала года находится в пределах 4-10%, ржаного — 12-13%. Более высокая наценка действует на более дорогую продукцию, например, на премиальные виды безглютенового или бездрожжевого хлеба с различными злаками или фруктовыми добавками. Это позволяет торговым сетям компенсировать низкие наценки на базовые категории хлеба «первой цены», которые не покрывают операционных затрат торговой сети на их реализацию.



По данным АКОРТ, минимальная стоимость 1 кг пшеничного хлеба в торговых сетях на начало октября составляла 57,7 руб., что на 40% ниже средней цены по стране, согласно Росстату (101,4 руб.). Стоимость ржаного хлеба «первой цены» в сетевой рознице — 52,8 руб./кг — на 47% ниже цен, зафиксированных Росстатом в различных форматах торговли. «Кроме того, наценка торговых сетей не является причиной роста цен на хлеб: динамика розничных цен отражает повышение цен от производителей, — обратил внимание Караваев. — За последние 12 месяцев закупочные цены на пшеничный хлеб выросли на 25%, на ржаной — на 27%, что не могло не отразиться на розничных ценах».



Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов подтвердил «Парламентской газете», что хлеб дорожает не только из-за наценок. Причина в росте затрат на все составляющие производства — от сырья и упаковки до логистики и коммунальных платежей. Кроме того, производителям необходимо поднимать зарплаты работникам: дефицит кадров в отрасли составляет около 40% и продолжает расти. «Мы не заинтересованы повышать цены. Для нас это головная боль, имиджевые потери и недели, потраченные на согласования в контрактах с партнерами — торговыми сетями», — добавил он.



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