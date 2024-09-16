Общая оценка доступности розницы — свыше 78% Pixabay

Кефир, капуста и свекла стали самыми недоступными в рознице товарами, пишут «Известия» со ссылкой на мониторинг, проведенный Роспотребнадзором в рамках нацпроекта «Демография». В исследовании участвовали 43,3 тыс. торговых точек. В среднем по регионам потребители легко могут купить товары в магазинах, общая оценка доступности розницы составила свыше 78%.



Также служба проанализировала ассортимент в магазинах. В большинстве регионов максимально доступны макаронные изделия, сыр, рыбные консервы, йогурт, вареная колбаса, молоко, мясные консервы, пшеничный хлеб. В 2022 году служба делала аналогичные замеры, тогда максимально доступными были эти же товары, а более редкими кроме капусты и свеклы оказались индейка и квашеная капуста. Пока не в полной мере доступен потребителям ряд полезных продуктов: пресноводная рыба, баранина, говядина, обогащенная продукция, специализированная пищевая продукция для питания детей на молочной основе, отметил Роспотребнадзор.



По информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), федеральные торговые сети не фиксируют снижения ассортиментной доступности ни в одной из перечисленных товарных категорий. На полках крупных федеральных ритейлеров представлено до пяти видов свеклы, до четырех видов белокочанной капусты и в среднем 25 видов кефира. Наличие товара на полке в любой момент — это ключевой показатель операционной эффективности торговой сети. Уровень непрерывного наличия товаров на полках у российских сетей выше общемирового: в среднем он составляет до 99%, тогда как в мире этот показатель составляет 92%, сравнила АКОРТ.



Массового отсутствия товаров в магазинах не наблюдается, хотя локально это может быть связано с торгово-закупочной политикой торговых сетей и невозможностью согласования изменения цен и объемов заказа со стороны ритейлеров, сказал изданию зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. «Сегодня поставщик обязан обеспечить любой запрошенный сетью объем товара, указанный в заказе (от небольшой партии до объема, превышающего годовой), независимо от того, может ли он его исполнить. В противном случае ему грозит штраф», — отметил он.



По данным «Союзмолока», представленность молочной категории в магазинах — одна из самых широких среди всех продуктов питания. При этом в последние годы кефир остается самой падающей категорией в молочном сегменте: в рационе его заменили более современные питьевые продукты, в первую очередь йогурты. Обычно в рознице представлен товар локальных производителей, так как у кефира короткий срок годности. Широкий ассортимент в этой категории в принципе не нужен, поскольку рецептура типовая, сказал «Известиям» гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.



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