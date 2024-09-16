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Роспотребнадзор: кефир, капуста и свекла — самые недоступные в рознице товары

Федеральные торговые сети не фиксируют снижения ассортиментной доступности продовольствия

| Агроинвестор |

Общая оценка доступности розницы — свыше 78%
Общая оценка доступности розницы — свыше 78%

Кефир, капуста и свекла стали самыми недоступными в рознице товарами, пишут «Известия» со ссылкой на мониторинг, проведенный Роспотребнадзором в рамках нацпроекта «Демография». В исследовании участвовали 43,3 тыс. торговых точек. В среднем по регионам потребители легко могут купить товары в магазинах, общая оценка доступности розницы составила свыше 78%.

Также служба проанализировала ассортимент в магазинах. В большинстве регионов максимально доступны макаронные изделия, сыр, рыбные консервы, йогурт, вареная колбаса, молоко, мясные консервы, пшеничный хлеб. В 2022 году служба делала аналогичные замеры, тогда максимально доступными были эти же товары, а более редкими кроме капусты и свеклы оказались индейка и квашеная капуста. Пока не в полной мере доступен потребителям ряд полезных продуктов: пресноводная рыба, баранина, говядина, обогащенная продукция, специализированная пищевая продукция для питания детей на молочной основе, отметил .

По информации Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), федеральные торговые сети не фиксируют снижения ассортиментной доступности ни в одной из перечисленных товарных категорий. На полках крупных федеральных ритейлеров представлено до пяти видов свеклы, до четырех видов белокочанной капусты и в среднем 25 видов кефира. Наличие товара на полке в любой момент — это ключевой показатель операционной эффективности торговой сети. Уровень непрерывного наличия товаров на полках у российских сетей выше общемирового: в среднем он составляет до 99%, тогда как в мире этот показатель составляет 92%, сравнила АКОРТ.

Массового отсутствия товаров в магазинах не наблюдается, хотя локально это может быть связано с торгово-закупочной политикой торговых сетей и невозможностью согласования изменения цен и объемов заказа со стороны ритейлеров, сказал изданию зампред правления ассоциации «» Дмитрий Леонов. «Сегодня поставщик обязан обеспечить любой запрошенный сетью объем товара, указанный в заказе (от небольшой партии до объема, превышающего годовой), независимо от того, может ли он его исполнить. В противном случае ему грозит штраф», — отметил он.

По данным «», представленность молочной категории в магазинах — одна из самых широких среди всех продуктов питания. При этом в последние годы кефир остается самой падающей категорией в молочном сегменте: в рационе его заменили более современные питьевые продукты, в первую очередь йогурты. Обычно в рознице представлен товар локальных производителей, так как у кефира короткий срок годности. Широкий ассортимент в этой категории в принципе не нужен, поскольку рецептура типовая, сказал «Известиям» гендиректор «» Артем Белов.

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