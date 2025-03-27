Квота на экспорт удобрений в июне-ноябре вырастет до 20 млн тонн

Снятие санкций с Россельхозбанка может способствовать поставкам российских удобрений на мировой рынок «Уралкалий»

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле поддержала предложение Минсельхоза продлить квоту на вывоз минеральных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября 2025 года. Ее общий объем составит почти 20 млн т, в том числе для азотных удобрений — около 12,3 млн т, для сложных — около 7,6 млн т. Текущий объем квоты (на период с декабря 2024 года по май 2025 года) составляет около 19,2 млн т, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.



Накануне вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе совещания с производителями удобрений сообщил, что их выпуск в 2024 году превысил 63 млн т, что на 7% больше, чем в 2023-м. «И в прогнозные расчеты на 2025 год вновь заложено планомерное увеличение показателей. Таким образом, мы сполна можем обеспечивать собственные потребности, причем это касается и объемов, и номенклатуры продукции. Насыщение своего рынка — наша ключевая задача, поскольку доступность удобрений напрямую влияет на выполнение стратегических планов сельского хозяйства», — подчеркнул Патрушев (цитата по сайту правительства).



В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) также обращают внимание на то, что Россия по-прежнему остается единственной страной, полностью обеспечивающей аграриев всеми необходимыми видами минеральных удобрений отечественного производства и поставляющей их за рубеж. Кроме того, в 2024 году наша страна укрепила лидерство на мировом рынке, превысив рекордный уровень 2023 года —отгрузки на внешние рынки составили 42 млн т (в физическом весе).



Управляющий директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов подтверждает, что Россия является крупнейшим мировым экспортером минеральных удобрений, поставляя на внешние рынки как азотные и калийные удобрения, так и смешанные (поставки фосфорных удобрений значительно ниже). Основные направления (более 50% поставок): Бразилия, Китай, Индия и США. По итогам 2024 года было отгружено 38,6 млн т минеральных удобрений (плюс 12% к 2023 году) на $11,3 млрд (-0,9%). По словам эксперта, сокращение стоимостного объема во многом связано с изменением структуры российского экспорта в пользу калийных и смешанных удобрений, а также снижением мировых цен на калийные из-за увеличения предложения на рынке. При этом рост отгрузок в натуральном выражении связан с увеличением экспортных квот: на декабрь 2023-го — май 2024 го ее объем составлял 16,9 млн т, спустя год — 19,2 млн т.



В 2025-м Краснов ожидается роста объема вывоза российских минеральных удобрений, в том числе благодаря увеличению квот. «При этом основной прирост поставок придется на первое полугодие 2025-го (размер квоты увеличился на 13,6% к аналогичному периоду 2024-го), тогда как во втором полугодии ожидается сопоставимая с первым полугодием 2024-го динамика», — прокомментировал Краснов «Агроинвестору». Между тем, продолжает он, на фоне вводимых США импортных пошлин на хлористый калий из Канады (основного поставщика данного удобрения в штаты) значительно повышается конкурентоспособность российских калийных удобрений.



В то же время отрасль всегда учитывает интересы российского АПК и внутреннего рынка — это безусловный стратегический приоритет для российских производителей минеральных удобрений. Так, компании почти четыре года назад добровольно зафиксировали внутренние цены, а в дальнейшем отпускная предельная цена производителей на удобрения формировалась в соответствии с рекомендациями ФАС. При этом фактические цены остаются ниже предельного уровня, отмечают в пресс-службе РАПУ.



Между тем, ранее Кремль по итогам встречи экспертных групп России и США сообщал, что штаты будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Предполагается, что этот пункт, как и договоренность обеспечить реализацию «черноморской инициативы», вступает в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов.



Первый вице-премьер Денис Мантуров отметил, что снятие санкций с Россельхозбанка в рамках «черноморской сделки» будет способствовать поставкам российской продукции в страны, испытывающие сложности из-за ограничений. При этом проблем с поставками дружественным странам нет, добавил он. «Дружественные страны, которые сегодня закупают за альтернативную валюту, либо за рубли, либо за валюту третьих стран — проблем не возникает. Поэтому в первую очередь это касается тех, у кого есть сложности с приобретением», — цитирует Мантурова ТАСС.



По данным РАПУ, около 76% всего экспорта российской продукции приходится на дружественные страны. Залогом этого стала переговорная работа, проведенная в последние годы при активном участии МИДа и ассоциации. В результате была отменена 6%-ная ввозная пошлина на удобрения из России в Бразилии, Аргентине и Вьетнаме. Сегодня стоит еще одна важная задача — снять торговые барьеры, которые являются препятствием на пути российских удобрений в Индии и Турции.



«Российская ассоциация производителей удобрений взаимодействует по всему кругу вопросов, связанных с оформлением квот — а в последствии и экспортных лицензий — с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Мы уверены, что все процедуры по подготовке документов пройдут штатно. А значит, российские предприятия вовремя заключат экспортные контракты и с 1 июня продолжат выполнять задачу по увеличению несырьевого неэнергетического экспорта, поставленную перед отраслью руководством страны», — сообщили «Агроинвестору» в пресс-службе РАПУ.



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