Возобновление «зерновой сделки» — сложный и чувствительный вопрос

Летом 2023 года Россия вышла из соглашения из-за невыполнения обязательств в свой адрес А. Гордеев

Четкими гарантиями безопасности по черноморской инициативе для Москвы стал бы прямой приказ Вашингтона Киеву, российская сторона полагает, что этот сигнал американцами был воспринят, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Первому каналу», комментируя переговоры в Эр-Рияде. «Мы хотим, чтобы рынок зерновых, рынок удобрений был предсказуемым. Чтобы нас никто не пытался от этого рынка отвадить», — подчеркнул он.



Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Россия и США на переговорах в Эр-Рияде, которые начались в понедельник, обсудят в том числе черноморскую инициативу («зерновую сделку»). «Наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы вокруг этой проблемы, а этих нюансов огромное количество», — цитировал его ТАСС. Песков также напомнил, что ранее, когда гарантом сделки выступал генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, Россия выполняла взятые на себя обязательства по сделке в одностороннем порядке.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что возобновление «зерновой сделки» — это сложный и сенситивный вопрос и для России, и для Украины. По мнению эксперта, чем быстрее к решению этого вопроса подключатся отраслевые специалисты, тем лучше. «Зерновая сделка» прекратила действовать летом 2023 года, и за это время обе стороны нашли способы работать, хотя сложности, конечно, есть, отмечает эксперт. «Я думаю, что в случае восстановления нормальных условий судоходства — если была бы снята угроза военных действий в Черном море, и весь мир это увидел, то, мне кажется, и необходимость в "зерновой сделке" могла бы отпасть», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору».



«Зерновая сделка» — это фактически вопрос безопасного прохода судов любых стран в Черном море, говорит независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. С тех пор как «черноморская инициатива» перестала действовать, новые экспортные каналы были сформированы, но страховые ставки стали выше, чем при гарантированной безопасности судоходных коридоров. При возобновлении сделки они могут снизиться, что будет позитивно для экспортных цен, считает эксперт. Однако, продолжает он, «черноморская инициатива» — это вопрос взаимного доверия, и для России особенно важны контролируемые поставки различного оборудования в Украину через море, поскольку среди прочего может поставляться и военная техника. «Также важно, чтобы использование судов, которые идут из Украины с зерном, не вело к организации дополнительных провокаций с беспилотными катерами и т. д. », — заключил эксперт.



«Зерновая сделка» была заключена в июле 2022 года. Она представляла собой соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН по созданию безопасного морского коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции. Через год Россия вышла из сделки, поскольку обязательства перед страной не были выполнены. МИД РФ тогда указывал, что соглашение превратилась в коммерческий проект, фактически утратив свою изначальную гуманитарную функцию — предотвращение голода в государствах, испытывающих дефицит продовольствия; вторая часть сделки, касающаяся соблюдения российских интересов, не соблюдалась.



Между тем, 24 марта замминистра иностранных дел Сергей Вершинин во главе российской межведомственной делегации с участием представителей профильных министерств и заинтересованных компаний провел в Москве очередной раунд консультаций с Генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан и экспертами ООН. Как сообщает МИД, состоялся развернутый обмен мнениями по проблематике глобальной продовольственной безопасности с упором на усилия по обеспечению выполнения Меморандума Россия-ООН о нормализации отечественного агроэкспорта. Отмечалось ключевое значение беспрепятственного доступа российских удобрений и продовольствия на мировые рынки, поставки которых серьезно осложнены в результате незаконных односторонних западных санкций. Кроме того, были рассмотрены вопросы безопасного судоходства в Черном море.



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