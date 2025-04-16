Минсельхоз возобновит льготное кредитование цветоводов

Сейчас в стране работают более 135 цветочных тепличных комплексов общей площадью 325 гектаров Pixabay

По поручению председателя правительства Михаила Мишустина, в ближайшее время возобновится льготное инвестиционное кредитование на строительство тепличных комплексов по выращиванию цветов, сообщил Минсельхоз по итогам совещания по развитию промышленного цветоводства. Эта мера поддержки действовала до конца прошлого года и способствовала активному развитию отрасли, отмечает ведомство. Так, по итогам 2024 года в России вырастили рекордные 436,8 млн штук срезанных цветов и бутонов. Сейчас в стране работают более 135 тепличных комплексов в этой сфере общей площадью 325 га.



Программа льготного кредитования строительства теплиц для цветоводства действовала с 2021 года. В марте на встрече с работниками тепличного комплекса «Подосинки» в Московской области Мишустин в ответ на просьбу продлить программу заверил, что решение будет найдено, писал «Агроинвестор». «Давайте подумаем серьезно и попробуем принять решение <…>. Мы обязательно попробуем продлить эту программу, думаю, решение найдем», — сказал он, обращаясь к министру сельского хозяйства Оксане Лут.



Также в ходе совещания по развитию промышленного цветоводства обсуждался вопрос подготовки квалифицированных кадров в отрасли. На сегодняшний день обучение по данной специальности ведут 27 подведомственных Минсельхозу вузов. Образовательные программы ориентированы на проведение исследований в области селекции и размножения декоративных растений.



Лут отметила, что росту производства цветов в том числе будет способствовать развитие отечественной селекции. Участники совещания обсудили работу научно-исследовательских институтов в области селекции цветочных культур, а также создание селекционного центра на базе тепличного комплекса «Подосинки». Он сфокусируется на разработке перспективных сортов и гибридов розы для выведения наиболее устойчивых к болезням и вредителям форм. Реализация инициативы будет способствовать импортозамещению, формированию научно-исследовательской и производственной базы, способной эффективно решать задачи устойчивого развития декоративного садоводства, считает агроведомство.



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