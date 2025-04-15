Урожай фруктов снизится из-за заморозков

На Кубани во время пика цветения прошли снегопады, из-за чего растения не опылили пчелы Pixabay

Регионы Юга и Центральной России из-за заморозков могут лишиться до 40% урожая фруктов, сообщили «Известия», ссылаясь на оценку Союза садоводов России. В числе пострадавших субъектов — Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Брянская область.



Президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин считает, что морозы на Юге и в Центре в начале второй декады апреля однозначно негативно скажутся на производстве косточковых. «Мы как раз были на Юге в период заморозков, в Геленджике. Там последние два-три дня сильные заморозки. Такая же ситуация в Крыму — там сейчас ведется подсчет потерь», — рассказал он «Агроинвестору». Повреждения проявляются не сразу, но уже можно сказать, что в ряде регионов России из-за заморозков пострадали черешня, слива, персик, отметил он. На Кубани во время пика цветения прошли снегопады, из-за чего растения не опылили пчелы. В некоторых регионах уже начинала цвести яблоня, и Муханин не исключает, что и на урожае яблок морозы могут сказаться негативно. В то же время, эксперт надеется, что страна без яблок не останется.



Муханин обращает внимание, что у косточковых есть большой запас по цветению — даже 5% цветков хватает, чтобы получить нормальный урожай, и если на растениях остались цветки, которые не пострадали, то есть надежда, что летом потребители все же смогут быть обеспечены привычными им фруктами.



Гендиректор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий обращает внимание, что заморозки произошли буквально несколько дней назад. «Как правило, мы можем проследить за тем, как восстанавливаются растения, в течение нескольких недель после тех или иных неблагоприятных погодных условий. А уже потом можно делать какие-то прогнозы», — прокомментировала она «Агроинвестору». Однако, полагает эксперт, на урожае косточковых — черешни, абрикоса, персиков — прошедшие заморозки, скорее всего, действительно скажутся серьезно, но каковы будут потери — пока говорить рано. «Морозы прошли в южных регионах России, где выращиваются такие нежные косточковые фрукты, как черешня, абрикос и персик. И пришлись они на период цветения этих культур, особенно их ранних сортов. Цветы, пострадавшие от мороза, плодами уже не станут и урожай не дадут. Что будет с поздними сортами — еще предстоит оценить. Но сокращение урожая, скорее всего, будет достаточно существенным», — считает Козий.



Что касается ягод, то цветение большинства ягодных культур в открытом грунте еще не началось, а в туннелях производителям было проще обеспечить защиту растений от мороза. «Но так как температура опускалась очень низко и морозы длились несколько ночей, в открытом грунте у некоторых культур и сортов пострадали даже сами побеги. Многое будет зависеть от того, как пойдет их восстановление: либо растения соберутся с силами и постараются залечить повреждения, либо будет потеря самих побегов и, соответственно, урожая. Ситуация станет понятнее через несколько недель», — говорит Козий.



Она полагает, что, скорее всего, нас ждет достаточно сложный летний сезон в том, что касается косточковых культур и винограда. Морозы пришлись не только на юг России, но и на Турцию, Сербию, Молдову. Из этих стран в Россию массово поставляются виноград, персики, абрикосы, черешня. «Цена на рынке косточковых в летний период формируется не в России, а в Турции и других странах-поставщиках, и отсутствие там урожая будет способствовать росту потребительских цен на летние фрукты», — говорит Козий.



По словам Муханина, в Турции много лет не было такой погодной ситуации. «В апреле температура в некоторых районах опускалась до -13 градусов. Наши турецкие коллеги-садоводы сказали, что останутся без косточковых», — делится он. А значит, скорее всего, может существенно снизиться импорт продукции.

