Продовольственные компании предупредили о рисках повышения цен и сокращения ассортимента

Сейчас отечественные компании производят продукцию как по ГОСТам, так и по техническим условиям, и собственным стандартам Е. Разумный / Ведомости

Компании продовольственного сектора, входящие в объединения «Союзмолоко», «Русбренд», «Руспродсоюз», «Рыбный союз», «Асконд», Национальную мясную ассоциацию и Национальный союз хлебопечения отреагировали на законопроект, который вносит поправки в закон о стандартизации, пишут «Известия». Документ готовится ко второму чтению в Госдуме. Отраслевые союзы считают, что поправки фактически сделают обязательными ГОСТы, и это негативно повлияет на рынок, поэтому они обратились к главе Торгово-промышленной палаты Сергею Катырину с просьбой направить письмо первому вице-премьеру Денису Мантурову.



Сейчас отечественные компании производят продукцию как по ГОСТам, так и по техническим условиям, и собственным стандартам, при этом они должны соответствовать требованиям по безопасности, которые оговорены в технических регламентах. Бизнес опасается, что новые правила приведут к росту расходов на коррекцию составов, переоформление разрешительных документов и упаковки. При этом авторы законопроекта уверены, что после его принятия с рынка исчезнут только некачественные продукты. Минпромторг считает, что инициатива направлена на защиту потребителей.



Участники рынка, напротив, говорят о рисках, среди которых — возможное повышение цен на продукты, включая социально значимые. Кроме того, ассортимент продукции в рознице может существенно сократиться. Например, с рынка может исчезнуть до 10% наименований товаров только в молочной отрасли, говорится в письме. Катырин сказал изданию, что обращение отраслевых ассоциаций относительно возможных последствий обязательного распространения ГОСТов на весь ассортимент продовольственных товаров направлено в профильный комитет ТПП. Ему поручено в сжатые сроки проанализировать доводы бизнеса и подготовить консолидированное заключение.



Изначально поправки в закон о стандартизации предложила депутат «Единой России», первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в конце декабря 2023 года, в марте 2024-го он был принят в первом чтении. «Никто не говорит об отмене ТУ или обязательности применения ГОСТов, решение выпускать продукцию по ТУ или по ГОСТу остается за самим производителем», — пояснила она «Известиям». Речь о том, что пищевые компании должны будут направлять на экспертизу свои документы СТО и ТУ, которые затем будут регистрироваться в Федеральном информационном фонде стандартов (сейчас регистрация и экспертиза СТО и ТУ добровольные). Это важно, поскольку сейчас пищевики по-разному обращаются с ГОСТами и собственными ТУ и СТО, считает депутат. Так, по экспертным оценкам, доля продуктов, которая не соответствует ТУ и СТО, приближается к 60-80%. «Если риск в том, что с рынка уйдет часть некачественной и контрафактной продукции, то это же хорошо и по большому счету является целью разработки законопроекта», — цитирует Школкину издание.



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