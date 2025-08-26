Минсельхоз не рассматривает отмену экспортных пошлин на зерновые

Механизм пошлин обеспечивает стабильные внутренние цены и финансирует госпрограммы flickr.com

Минсельхоз не рассматривает вопрос отмены экспортных пошлин на зерно. Такой ответ агроведомство дало на резолюцию совместного заседания совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по внешнеэкономической деятельности и комитета ТПП по развитию АПК, которое состоялось 27 июня. Свою позицию Минсельхоз объясняет тем, что механизм пошлин направлен на сохранение стабильного ценообразования на внутреннем рынке и обеспечивает гибкое регулирование внутренних цен в автоматическом режиме с учетом актуальной мировой конъюнктуры. Документ опубликован в Telegram-канале Российского зернового союза (РЗС). Также агроведомство обращает внимание на то, что доходы от взимания пошлин идут на реализацию госпрограмм развития сельского хозяйства, комплексного развития сельских территорий, вовлечения в оборот земель сельхозназначения, развития мелиоративного комплекса и др.



Ранее «Агроинвестор» писал, что группа депутатов Госдумы написала письмо председателю правительства Михаилу Мишустину, в котором высказывала обеспокоенность по поводу снижения закупок сельхозтехники на фоне падения доходности аграрной отрасли. Они предлагали ряд мер по выходу из этой ситуации. Основной из них может стать временная — до 2027 года — отмена вывозных таможенных пошлин на зерновые культуры и рост доступности льготного финансирования. «Это увеличит доходность сельхозпроизводителей и позволит вернуться к закупкам сельхозтехники, парк которой продолжает критически устаревать», — говорилось в письме (цитата по «Интерфаксу»).



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что действие механизма экспортных пошлин приведет к дальнейшему сокращению посевных площадей под зерновыми культурами, следствием чего станет снижение объемов производства. Усугубляться эта ситуация будет упрощением технологий: денег на них у аграриев нет. «Соответственно, все применяемые меры по расширению поставок техники носят паллиативный характер», — добавляет эксперт. Конечно, продолжает он, зерновые были и будут основой российского полевого растениеводства — в существенных объемах их невозможно заменить другими культурами, но диверсификация продолжится. «Мы и так видим увеличение посевных площадей под зернобобовыми и резкое — под масличными культурами. Сложно сказать, как долго это будет продолжаться, потому что бобовые — нишевые культуры, очень зависимые от внешнего рынка», — добавляет он.



Также действие пошлины может привести к еще одному негативному последствию — уходу с рынка малых хозяйств, которые производят 60% от всего объема зерновых и масличных культур. Но, продолжает Корбут, все эти процессы длительные — они могут затянуться на пять-семь лет. Впрочем, судя по тому, как сейчас сокращаются посевные площади под зерновыми, в дальнейшем эта тенденция может усилиться, считает он. «Даже если пошлины будут отменены, восстановление займет длительное время, поскольку оно будет зависеть от доверия (аграриев) к проводимой политике — это тоже годы», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

