Цены на красную икру начали снижаться

К 25 августа вылов тихоокеанских лососей вырос на 51% к той же дате прошлого года

По данным аналитического центра Рыбного союза, в крупнейшей специализированной сети, которая служит «индикатором цен» для федеральной розницы, потребительские цены на лососевую икру пошли вниз. Так, по состоянию на 26 августа к уровню середины июля икра нерки стала дешевле на 9%, икра горбуши — на 2%. При этом икра кеты подорожала на 1%, цена на икру кижуча осталась без изменений.



Понижательная тенденция в оптовом звене более выражена: согласно мониторингу Телеграм-канала Ни рыба ни мясо, с середины июля по 26 августа оптовые цены на икру кеты уменьшились на 13%, горбуши — на 20%, нерки — на 8%. Также за этот период, по информации Нацрыбресурса, оптовые цены на горбушу на Дальнем Востоке снизились на 9%, нерка стала дешевле на 4%, кета — на 2%.



По данным крупнейшего трейдера морепродуктов «Морской Меридиан», за период с конца июля по конец августа подешевели все основные виды икры, кроме кижуча. Так, икра кеты, которая в конце июля продавалась по цене 8 тыс. руб./кг у всех производителей, к концу августа подешевела до 6,5-7,3 тыс. руб./кг. Икра горбуши за месяц подешевела с 7,3-7,5 тыс. руб./кг до 5,5-6 тыс. руб./кг. Икра нерки подешевела с 7,2-7,5 тыс. руб./кг до 5,4-7 тыс. руб./кг. Согласно прайс-листу компании «Сима» (поставляет красную икру и рыбу с Камчатки и Сахалина), в опте икру горбуши можно приобрести за 5,85 тыс. руб./кг, нерки — за 5,9 тыс. руб./кг. В розничной сети «Красная икра» по данным ее интернет-каталога на 27 августа, 0,5 кг икры горбуши стоили 5,2 тыс. руб., такой же объем кетовой икры — 4,95 тыс. руб., икры нерки — 4,45 тыс. руб.



Снижение цен на продукцию из тихоокеанских лососей (рыбу и икру) связано с успешным ходом путины, отмечает Рыбный союз. По данным Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, к 25 августа вылов тихоокеанских лососей вырос на 51% к той же дате прошлого года и составил 304 тыс. т. В том числе вылов горбуши достиг почти 222 тыс. т (+66%), кеты — превысил 35 тыс. т (+28%), нерки — составил 42 тыс. т (+20%), кижуча — более 4 тыс. т (+4%).



В первый день стартовавшей 1 июня лососевой путины цены на свежую икру нерки на Камчатке составляли 9-9,5 тыс. руб./кг — на 2 тыс. руб./кг дороже, чем год назад, ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на руководителя информационного агентства по рыболовству Александра Савельева. Он прогнозировал, что с учетом такого ценового старта через полгода стоимость красной икры в основных регионах потребления может достигнуть 15 тыс. руб./кг.



