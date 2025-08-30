Предложение меда в рознице может уменьшиться

Мед в стране есть, но крупные производители и переработчики часто не могут легально закупить его у пчеловодов Pixabay

С нового года с полок российских магазинов может пропасть мед, а вместо него появится медовый продукт. Причина — высокая стоимость сертификации, из-за которой многим пасечникам стало невыгодно сдавать мед переработчикам, рассказали в Союзе пчеловодов России «Парламентской газете». Председатель Союза Валерий Михеев отметил, что из-за завышенных требований к пасечникам и сильно подорожавшей стоимости анализов многие небольшие пасеки больше не хотят сдавать излишки меда. При этом говорить о том, что меда в России нет или не будет — неверно, пчеловоды готовы его поставлять, но сейчас это становится убыточным, подчеркнул он.



Заведующая лабораторией пчеловодства ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока города Кирова Анна Брандорф уточняет, что после вступления в силу приказа о качестве и безопасности продукции пчеловодства, нагрузка на пчеловодов резко увеличилась. «Количество показателей, на которые все без исключения пчеловоды должны сдавать пробы меда в лаборатории, выросло», — рассказала она «Агроинвестору». Кроме того, если раньше подтверждение безопасности было обязательным только для пчеловодов, которые продают упакованный мед, то теперь оно стало обязательным для всех, в том числе индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств. «Конечно, у пчеловодов сразу подорожала продукция, ведь если раньше они платили, условно, 5 -10 тыс. руб. за анализ образца меда, то сейчас в некоторых регионах его стоимость может доходить до 40-50 тыс. руб. — знает Брандорф. — И если пчеловод держит 50 пчелосемей, с которых получил 2-3 т меда, то издержки становятся почти не окупаемыми».



Эксперт добавляет, что также затраты увеличивает необходимость маркировки пчел. «Для того, чтобы промаркировать пчел, нужно вызвать ветеринарного специалиста, который берет оплату за выезд, а также за клинический осмотр пчелиных семей. И, например, если осмотр одной пчелосемьи стоит 170 руб., а всего таких семей 50, то вместе с оплатой выезда специалиста сумма становится ощутимой», — рассказывает Брандорф.



Затем, чтобы начать продавать мед, необходимо войти в систему «Хорриот», разместить свою продукцию на платформе «Меркурий». Никто не отменял и затраты, которые необходимо нести пчеловоду ежегодно весной при анализе пчел на различные заболевания, потому что если он этого не сделает, то не потом не сможет сдать мед на анализ, продолжает эксперт. Ни один из крупных переработчиков, кто занимается закупкой меда-сырца для его фасовки и продажи, не может приобрести продукцию у пчеловода, не прошедшего эти процедуры, подчеркивает она.



Все это способствует тому, что пчеловоды, у которых до 50 пчелосемей, будут уходить в тень, а те, у кого их меньше, могут вообще прекратить заниматься разведением и содержанием пчел, считает Брандорф. «Сейчас в стране в целом мед есть, но крупные производители и переработчики не могут легально закупить его у пчеловодов, потому что многие не хотят проходит регистрацию пчелиных семей», — добавляет эксперт.



Пчеловод из Урюпинского района Волгоградской области Абуталыб Мирабталыбов отмечает, что анализы, необходимые для допуска меда к реализации, действительно подорожали в последние несколько лет — сначала на несколько тысяч рублей, и их стоимость стала составлять около 7-8 тыс. руб., а два года назад, после расширения перечня показателей, необходимых для анализа, их стоимость и вовсе доходила до 20 тыс. руб. «Но для пчеловодов нашего района более критично, что у нас нет аккредитованных лабораторий для проведения таких анализов, поэтому мы вынуждены отправлять мед в Волгоград. Только там проводят необходимые новые анализы на тяжелые металлы, радиацию, пестициды. Ждать результатов не меньше двух недель, а иной раз и дольше. И только после получения результата можно торговать», — делится он. При этом, говорит пчеловод, в этом году проведение всех необходимых анализов меда обошлось ему в 9 тыс. руб., однако пришлось дважды съездить в Волгоград, а это тоже затраты — и времени, и денег.



С другой стороны, если еще в 2024 году можно было торговать медом на местных рынках в пределах района без этих анализов, то с этого года они стали обязательными даже для ЛПХ, которые не возят свою продукцию за пределы района. Сам пчеловод сдает мед на анализ уже в течение трех лет, а вот пасечникам, у которых небольшое количество пчел, обязательное его проведение существенно ударит по карману. При этом, обращает внимание Мирабталыбов, повышенного радиационного фона в Урюпинском районе Волгоградской области нет. «Почему проводится анализ на пестициды, антибиотики — мне понятно, но проверка показателя радиации вызывает вопросы», — подчеркивает он.



Пчеловод считает, что законодательство должно быть мягче по отношению к пасечникам с небольшим количеством пчел, которые торгую медом только в своем районе, особенно с учетом того, что мед в таких регионах дешевле, чем в Москве и других городах-миллионниках, где платежеспособность населения выше. Платят же за анализы все хозяйства одинаково. Он прогнозирует, что в такой ситуации предложение меда действительно может снизиться, так как малые предприниматели просто не смогут продать свою продукцию из-за того, что проведение анализов для них окажется слишком дорогим.



В Союзе промышленных пчеловодов России (СППР) «Агроинвестору» уточнили, что существенный рост цен на анализы меда произошел еще в 2023 году, когда стал обязательным расширенный анализ. «Впрочем, это привело, скорее, к уходу многих некрупных хозяйств в серую зону, — добавляет представитель организации. — Конечно, цены на анализы год от года растут, но не до такой степени, чтобы это существенно влияло на рынок. Скорее, влияет та же инфляция и общее подорожание всего, в том числе средств производства пчеловодов». Если смотреть по самому базовому и массовому меду — подсолнуху, то в прошлом году в опте он стоил примерно 100 руб./кг, а в этом году — от 130 руб./кг. Розничные цены повышаются медленнее, однако тоже идут вверх. Риска, что мед исчезнет с полок магазинов, нет, хотя ситуация в отрасли не радует, отмечают в СППР. «Фальсификата по-прежнему много, а добиться разграничения, как с молочной продукцией, на мед натуральный и мед искусственный у пчеловодов пока не получается. Но Союз промышленных пчеловодов России продолжит работу в этом направлении», — комментирует представитель организации.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

