Россия и Китай создадут агрокластер в Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области (ЕАО) будет создан агропромышленный производственно-перерабатывающий кластера РФ-КНР «Нижнеленинское-Тунцзян», соглашение об этом было подписано в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). Реализовывать проект будет группа компаний «НСЗК» (системный оператор стратегической программы «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай») совместно с крупным китайским партнером при поддержке правительства региона. В состав кластера войдут элеваторы полного цикла и производственные мощности для выпуска продукции высоких переделов, сообщила пресс-служба НСЗК.



«Еврейская автономная область для нас — стратегически важный регион с точки зрения наращивания производственных мощностей. Построенный мост “Нижнеленинское — Тунцзян”, а также внушительный объем так называемых “залежных” земель позволяют нам сформировать восточный форпост программы “Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай: в ЕАО. И в последствии рассматривать возможность расширения присутствия группы в соседних регионах», — сказал гендиректор ГК «НСЗК» Александр Мертен.



В августе агрономы ГК «НСЗК» и китайские эксперты посетили ЕАО и отобрали первые несколько десятков тысяч гектаров сельхозугодий, подходящих под цели кластера. Минвостокразвития совместно с Минсельхозом КНР рассматривает включение проекта в состав пилотных проектов российско-китайских зон сельскохозяйственного сотрудничества в рамках механизма международных территорий опережающего развития (МТОР).



Кроме того, в ходе ВЭФ ГК «НСЗК» подписала соглашение, предполагающее строительство транспортно-логистического центра и контейнерного терминала на территории Забайкальского зернового терминала. Их годовая мощность составит до 400 тыс. TEU в год, емкость хранения — до 6 тыс. TEU. НСЗК инвестирует в проект до 11 млрд руб.



«Создание транспортно-логистического центра с контейнерным терминалом — логичный шаг для использования уже имеющейся на Забайкальском зерновом терминале инфраструктуры: десяти железнодорожных путей, необходимых коммуникаций, — пояснил Александр Мертен. — Таким образом, мы сможем обеспечить эффективный товарооборот и минимизировать порожний ход контейнеров». Уже проведены переговоры с крупнейшими российскими маркетплейсами, для которых этот ТЛЦ может стать точкой опоры для транспортировки товаров из КНР напрямую в регионы Дальнего Востока, добавил он.



