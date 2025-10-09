Расходы на цифровизацию в АПК ежегодно растут в среднем на 11% в год

Цифровизация сельского хозяйства везде идет в догоняющем темпе Pixabay

С 2020 года расходы на цифровизацию в сельском хозяйстве ежегодно растут в среднем на 11%, в 2024-м, согласно Росстату, они составили 13 млрд руб., рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на пленарном заседании выставки «Золотая осень». По объему затрат сельское хозяйство не входит в число лидирующих отраслей, хотя опережает жилищно-коммунальное хозяйство, добавил он.



АПК столкнулся с рядом структурных вызовов, при этом ограничены кадровые ресурсы, на что у Минцифры, по словам Шадаева, один ответ для всех отраслей — тотальная автоматизация и роботизация. Если говорить про глубокую трансформацию, особенно по части роботизации, то всемирно признано, что АПК находится на третьем месте по отдаче и эффективности от внедрения таких решений. Поскольку база пока не очень высокая, у АПК огромный потенциал роста в этом направлении, подчеркнул министр.



По уровню цифровой зрелости агросектор уступает российскому финтеху, ритейлу, металлургии, отметил он. «Это не только российская проблема, это общая особенность, — уточнил Щадаев. — Цифровизация сельского хозяйства везде идет немножко в догоняющем темпе. Результат цифровизации в сельском хозяйстве виден не сразу, обычно появляется через сезон-два»



Многие сельхозпроизводители сейчас сталкиваются с более понятными проблемами типа поломок техники и нехватки кадров, поэтому им не до «цифры», признал Шадаев. Тем не менее, отдельные игроки пробуют цифровые технологии, многие, «почувствовав вкус к инновации», стали смелее в экспериментах. «В основном это удел крупных сельхозпроизводителей, но мы верим, что цифра может прийти массово, — добавил он. — Есть оценки, что потенциал внедрения искусственного интеллекта и роботизации для российской отрасли в перспективе пяти-восьми лет даст прирост $2-3 млрд».



О важности внедрения цифровых решений в ходе заседания говорил и премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что на выставке представлено много прикладных решений в области искусственного интеллекта в растениеводстве, животноводстве, пищевой промышленности. «Его применение позволит автономно управлять сельскохозяйственной техникой, когда на поля выводят беспилотные комбайны и тракторы, отслеживать, как налажен процесс на перерабатывающих предприятиях, проводить мониторинг состояния растений и животных (тоже видели сегодня такие решения, самые современные), контролировать санитарные нормы в пищепроме. А в итоге аграрии смогут снижать издержки и повышать эффективность», — рассказал он.



