Импорт молочной продукции в этом году снизится на 9%

В России серьезно увеличились запасы сыров, сливочного масла, сливок Т. Кулистикова

По итогам этого года объем импорта молочной продукции в Россию снизится на 9%. Такую оценку озвучил директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов в ходе Сибирскоо агропродовольственного форума. По его словам, снижение позволит сбалансировать рынок, так как отраслевое объединение также прогнозирует возможное небольшое снижение потребления в пределах 1% при росте производства товарного молока примерно на 2%, сообщает ТАСС.



«Это (увеличение производства молока) привело к текущей ситуации, к очень серьезному росту запасов по основным молокоемким категориям. Год к году серьезно выросли запасы сыров, сливочного масла, сливок, сухого цельного молока. Такая ситуация складывается и в Белоруссии. Фактор давит на рынок и влияет на корректировку цен», — уточнил Белов (цитата по ТАСС). Также влияние на рынок оказывает снижение поголовья — оно ускоряется. Хозяйства сталкиваются с дефицитом кадров, ростом зарплат, ужесточением денежно-кредитной политики, и часть переключается на другие виды деятельности, отмечает Белов.



В целом, по его словам, несмотря на позитивные тенденции 2023-2024 годов, когда в том числе отмечался рост спроса на готовую молочную продукцию и сырье, 2025-й стал переходным. Замедление темпов прироста потребления продукции, а в ряде случаев и падение, обусловлено, в частности, снижением темпов повышения доходов и ростом цен на молочную продукцию. Так, спрос в первом квартале этого года снизился примерно на 5%, отметил эксперт. Только в октябре объемы потребления вышли на уровень, сопоставимый с октябрем предыдущего года. В 2026 году, прогнозируют в союзе, ситуация будет зависеть от денежно-кредитной политики ЦБ, курса рубля, роста реально располагаемых доходов населения.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что, безусловно, снижение импорта несколько облегчит положение российских производителей молочной продукции. По его мнению, скорее всего, ввоз в этом году снизится в пересчете на молочный эквивалент, и это означает, что речь идет о перераспределении портфеля продуктов, который поступает на российский рынок в основном из Беларуси. «Соответственно, с большой долей вероятности, импорт более молокоемких продуктов снизился, менее молокоемких — подрос. В частности, очевидно, что потребительской продукции Беларусь нам начала поставлять больше, а сухого молока и отчасти сливочного масла — меньше», — прокомментировал Груздев «Агроинвестору».



«Российская газета» ранее сообщала, что за восемь месяцев 2025 года экспорт молочной продукции из России вырос на 16%. «С начала года объем экспорта молочной продукции увеличился на 16%, в том числе сыров и творога — на 18%, кисломолочной продукции — на 23%, мороженого — на 37%, сухой молочной сыворотки — более чем в два раза», — в августе писал ТАСС со ссылкой на Минсельхоз. По итогам 2024 года поставки молочной продукции за рубеж выросли на 18% в стоимостном выражении. Основными экспортными рынками остаются страны ЕАЭС, а также Узбекистан, Азербайджан и Китай.



Больше новостей АПК - в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

