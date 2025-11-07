«Содружество» впервые экспортирует шрот из российской сои из Калининграда в дальнее зарубежье

Рынок сои на европейской территории страны впервые попадет в условия экспортного ценового паритета Pixabay

Группа «Содружество» — крупнейший переработчик сои в России — впервые продала соевый шрот, произведенный из российских бобов, с отправкой из Калининграда в направлении дальнего зарубежья. Об этом «Агроинвестору» рассказал коммерческий директор УК «Содружество» Алексей Мраморнов. По его словам, 25 тыс. т соевого шрота будут отгружены в Турцию в январе 2026 года. «Нынешняя цена сои уже позволяет считать соевый шрот на экспорт, в том числе и на ряд других направлений дальнего зарубежья. До конца сезона вполне видим возможность переработки в Калининграде до 500 тыс. т российских соевых бобов под отправки соевого шрота на дальнее зарубежье. Если курс рубля ослабится, то при текущей конъюнктуре перспектива экспорта соевого шрота может оказаться и выше», — сообщил Мраморнов «Агроинвестору».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько напоминает, что экспорт соевого шрота в значимых объемах в сезоне-2025/26 уже прогнозировался ИКАР, когда стало понятно, что рынок сои на европейской территории страны впервые попадет в условия экспортного ценового паритета. Соевый шрот из Калининграда, вероятно, будет экспортироваться не только в Турцию, но и в некоторые страны Северной Африки, а также в Израиль. Кроме того, значимые объемы шрота из отечественного сырья будут отгружаться и на традиционные рынки Средней Азии. И все это на фоне вполне приемлемых цен для российских животноводов.



По оценкам ИКАР, урожай сои в европейской части России (здесь и далее без учета новых регионов) в 2025 году может стать рекордным: в Центре — 4,6 млн т против 3,6 млн т в прошлом году, в Поволжье — до 1,1 млн т против 650 тыс. т. В целом по стране урожай культуры ожидается на уровне 9 млн т и более, однако пока это не окончательная оценка, поскольку уборка еще не завершена, писал «Агроинвестор» в октябре.



С учетом того, на сою действует экспортная пошлина в 20%, вероятно, упор будет сделан на вывоз соевого шрота, ранее говорил Рылько. «Мощностей для переработки сои достаточно, в последние годы именно в этих регионах вводились и продолжают вводиться новые предприятия. Вопрос только в том, куда и почем везти его», — добавлял эксперт (цитата по «Интерфаксу»). При этом в текущем году отмечается и рост посевных площадей агрокультуры — плюс 9,1%, и рекордная урожайность, отмечал гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Весь колоссальный прирост касается именно европейской части страны. Урожай соевых бобов в России в этом году — плюс 30% к 2024 году», — сравнивал эксперт.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

