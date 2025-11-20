разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Вебинар «Законодательные новшества в регулировании оборота сельхозземель»

Ставки по льготным кредитам вернутся в диапазон 1-5% в 2026 году

Льготное кредитование вернется к модели 2024 года

| Агроинвестор |

Ключевая ставка ЦБ также, скорее всего, продолжит снижаться
Ключевая ставка ЦБ также, скорее всего, продолжит снижаться

Ставки по льготным кредитам в 2026 году вернутся в диапазон от 1% до 5%, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме сельхозпроизводителей, организованном ассоциацией «Народный фермер» в рамках выставки «Югагро-2025». «В этом году у нас была антикризисная ситуация: мы повышали ставку по инвестиционным и по льготным коротким кредитам. Со следующего года эта антикризисная мера убирается, мы возвращаемся к ставкам от 1% до 5%. Возвращаемся к модели 2024 года, в обычную нашу жизнь по льготным кредитам», — приводит слова Лут поле.рф. Она также напомнила, что для фермеров компенсация для банковских организаций составляет 70% от ставки новых кредитов, что позволяет получать средства на более выгодных условиях. Сейчас это 7%, а дальше все будет зависеть от денежно-кредитной политики Центрального банка.

Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что, скорее всего, слова министра о возвращении к прежней модели кредитования строятся на политике Центрального банка, который в последние месяцы снижает ключевую ставку. «К концу года она может выйти на более приемлемый уровень — порядка 12%», — прокомментировал он «», добавив, что, видимо, исходя из этого и строится прогноз агроведомства. Кроме того, продолжает эксперт, возможно, работает над увеличением бюджета на субсидирование льготных кредитов. 

Реалистичность снижения процентной ставки до 1-5% во многом зависит от динамики ключевой ставки, поскольку именно она определяет объем компенсаций банкам, отмечает директор по стратегии ИК «» Ярослав Кабаков. « уже заложил значительные средства в бюджет, однако в целом по госпрограмме возможны сокращения финансирования, что создает риск нехватки субсидий для сохранения низких ставок в полном объеме», — сказал он «». Кроме того, продолжает Кабаков, ситуацию осложняют и внешние факторы: высокий уровень климатических рисков в АПК, нагрузка на бюджет и общая макроэкономическая неопределенность. Поэтому возвращение к ставкам 1-5% выглядит возможным, но не гарантированным, и напрямую зависит от решений регулятора, состояния бюджета и устойчивости агросектора, резюмировал эксперт.

В 2024 ставку льготного кредитования «привязали» к ключевой ставке Банка России. Ранее она не превышала 5%. Такое решение на тот момент министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объяснял бюджетными ограничениями — если не менять ставки, то, по его словам, рискует остаться без ресурсов для выдачи льготных кредитов. «Понимаю, что больно, — и нам больно, и вам больно. Но тем не менее в случае снижения ключевой ставки конечная ставка для заемщика будет понижаться», — пояснял Патрушев (цитата по «Интерфаксу»). 

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025
Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность

«Агроинвестор»

Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность
Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж

«Агроинвестор»

Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж