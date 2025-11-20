Ставки по льготным кредитам вернутся в диапазон 1-5% в 2026 году

Ключевая ставка ЦБ также, скорее всего, продолжит снижаться А. Гордеев / Ведомости

Ставки по льготным кредитам в 2026 году вернутся в диапазон от 1% до 5%, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на форуме сельхозпроизводителей, организованном ассоциацией «Народный фермер» в рамках выставки «Югагро-2025». «В этом году у нас была антикризисная ситуация: мы повышали ставку по инвестиционным и по льготным коротким кредитам. Со следующего года эта антикризисная мера убирается, мы возвращаемся к ставкам от 1% до 5%. Возвращаемся к модели 2024 года, в обычную нашу жизнь по льготным кредитам», — приводит слова Лут поле.рф. Она также напомнила, что для фермеров компенсация для банковских организаций составляет 70% от ставки новых кредитов, что позволяет получать средства на более выгодных условиях. Сейчас это 7%, а дальше все будет зависеть от денежно-кредитной политики Центрального банка.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что, скорее всего, слова министра о возвращении к прежней модели кредитования строятся на политике Центрального банка, который в последние месяцы снижает ключевую ставку. «К концу года она может выйти на более приемлемый уровень — порядка 12%», — прокомментировал он «Агроинвестору», добавив, что, видимо, исходя из этого и строится прогноз агроведомства. Кроме того, продолжает эксперт, возможно, Минсельхоз работает над увеличением бюджета на субсидирование льготных кредитов.



Реалистичность снижения процентной ставки до 1-5% во многом зависит от динамики ключевой ставки, поскольку именно она определяет объем компенсаций банкам, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. «Минсельхоз уже заложил значительные средства в бюджет, однако в целом по госпрограмме возможны сокращения финансирования, что создает риск нехватки субсидий для сохранения низких ставок в полном объеме», — сказал он «Агроинвестору». Кроме того, продолжает Кабаков, ситуацию осложняют и внешние факторы: высокий уровень климатических рисков в АПК, нагрузка на бюджет и общая макроэкономическая неопределенность. Поэтому возвращение к ставкам 1-5% выглядит возможным, но не гарантированным, и напрямую зависит от решений регулятора, состояния бюджета и устойчивости агросектора, резюмировал эксперт.



В 2024 ставку льготного кредитования «привязали» к ключевой ставке Банка России. Ранее она не превышала 5%. Такое решение на тот момент министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объяснял бюджетными ограничениями — если не менять ставки, то, по его словам, Минсельхоз рискует остаться без ресурсов для выдачи льготных кредитов. «Понимаю, что больно, — и нам больно, и вам больно. Но тем не менее в случае снижения ключевой ставки конечная ставка для заемщика будет понижаться», — пояснял Патрушев (цитата по «Интерфаксу»).



