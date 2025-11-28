Доля прибыльных сельхозорганизаций за год уменьшилась с 81,7 до 79,3%

В рыболовстве и рыбоводстве прибыльных компаний, наоборот, стало больше flickr.com

Доля прибыльных сельхозорганизаций в растениеводстве и животноводстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве в январе-сентябре этого года снизилась и составила 77,8% (в 2024-м за этот же период — 79,1%), следует из данных Росстат. В том числе, в растениеводстве, животноводстве, охоте и в секторе предоставления соответствующих услуг в этих отраслях данный показатель составил 79,3% против 81,7% годом ранее. Убыток в целом по отрасли по итогам первых трех кварталов получили 22,2% (годом ранее — 20,9%), в растениеводстве, животноводстве и охоте — 20,7% (18,3%). В рыболовстве и рыбоводстве за первые девять месяцев 2025-го прибыльными были 70,5% организаций, убыточными — 29,5%, в прошлом году — 57,7% и 42,3% соответственно.



Объем прибыли в целом по сельскому хозяйству, включая лесное, охоту и рыбный сектор, увеличился на 4,6% до 655,5 млрд руб., в растениеводстве и животноводстве уменьшился на 4,5% до 526,3 млрд руб. Общий убыток по всем отраслям вырос на 12,4% до 129,6 млрд руб., а в основных секторах — на 27,5% до почти 94 млрд руб., информирует статведомство.



По итогам прошлого года рентабельность сельского хозяйства в России составила в среднем по отрасли 18% против 19% в 2023 году. «Видим, что 2024 год мы закончили неплохо — со средним показателем рентабельности в 18%, а по отдельным отраслям уровень рентабельности даже выше 30%», — говорила первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в ходе зимней конференции «Где маржа 2025» (цитата по «Интерфаксу»). По основным отраслям рентабельность сохранена на прежнем уровне, добавляла она. В 2025 году, оценивала тогда Фастова, вряд ли показатель вырастет. «Мы всегда говорим, что для сельского хозяйства много рисков, поэтому наша рентабельность должна быть не ниже 20%. Надеемся, что будем около нее и оставаться», — отмечала замминистра (цитата по «Прайму»).



Летом Минсельхоз оценивал показатель по итогам 2025 года в 16% с учетом субсидий, тогда как в 2022-м она в среднем была на уровне 20%, в 2021-м — 25,6%, следует из презентации Фастовой для летней конференции «Где маржа 2025». В публичной же декларации приоритетных целей и задач Минсельхоза на 2025 год плановой рентабельностью сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в этом году был обозначен уровень в 14,8% против фактической 18,3% в 2024 году.



Основная причина падения рентабельности — низкие по сравнению с прошлым годом цены на зерно, объясняла ранее первый замминистра. Также на ее уровень негативно влияет рост заработных плат в сельском хозяйстве. Согласно ее презентации, в прошлом году средняя по отрасли зарплата увеличилась с 35,6 тыс. руб. до 42,3 тыс. руб. в месяц. В этом году, по прогнозу агроведомства, динамика будет незначительной — в среднем плюс 100 руб. Повышение зарплат связано с усилением конкуренции за кадры, говорила Фастова.



