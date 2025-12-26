разделы

Минсельхоз: экспорт продукции АПК в этом году может составить $40 млрд

Это меньше показателя 2024-го

Основными экспортными товарами российского АПК являются зерновые и зернобобовые культуры, масложировая продукция, рыба и морепродукты
Экспорт продукции АПК по итогам года может составить $40 млрд в стоимостном выражении и около 80 млн т — в натуральном, считает министр сельского хозяйства Оксана Лут, слова которой приводит «Интерфакс». «Поменьше, чем в прошлом году, из-за ситуации с курсом (рубля), потому что курс не поддерживает наш экспорт. Но в текущей ситуации мы оцениваем это как хороший результат», — отметила она.

В 2024 году, по данным Минсельхоза, Россия экспортировала 109,2 млн т продукции АПК. Согласно ФТС, экспортная выручка от поставок продукции АПК в прошлом году составила $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023-м ($43,1 млрд). Согласно поставленной президентом Владимиром Путиным задаче, в 2030 году агроэкспорт должен увеличиться в полтора раза по сравнению с 2021-м, до $55,2 млрд.

По словам Лут, аграрная продукция — «какая бы она ни была» - дешевле, чем промышленная. Это бюджетная продукция, отметила министр. Основными экспортными товарами российского АПК являются зерновые и зернобобовые культуры, масложировая продукция, рыба и морепродукты.

ФТС ранее сообщала, что Россия в январе-октябре экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $31,5 млрд, что на 10,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($35,1 млрд). Темпы снижения экспорта замедлились: за девять месяцев он уменьшился на 11,1%.

