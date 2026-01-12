разделы

Экспортные цены на подсолнечное масло растут

За месяц цена увеличилась, по разным оценкам, на $40-100

Вывоз подсолнечного масла по итогам 2025 года года мог сократиться на 22%
Стоимость предложений на поставку подсолнечного масла (FOB Черное море) на январь 2026 года выросла на $20/т и составила $1,27 тыс./т. Предложения от восьмого января были на уровне $1,25 тыс./т. Повышение цены поставки на январь за неделю составило $60/т. За месяц цена прибавила $100/т, сообщает портал OilWorld. В целом самая высокая цена поставки на январь за все время наблюдений составляла $1,84 тыс./т. Минимальная — $647,5/т (2018 год). Аналитики портала также уточняют, что стоимость предложений на поставку на июль 2026-го составила $1,25 тыс./т, что является минимальной ценой поставки на июль за последнюю неделю. По данным , цены на подсолнечное масло (FOB Черное море) от 9 января с поставкой в январе составила $1,195 тыс./т, что на $25 ниже, чем 29 декабря 2025-го. Экспортеры подсолнечного масла говорят о росте цен на $40/т за последний месяц. Объясняется такая динамика обострением геополитической напряженности в мире в первую декаду января.

Оценка общего экспорта растительных масел за 2025 год находится на уровне 6,8 млн т, что на 13% ниже прошлого года, ранее писал журнал «Поле.рф» со ссылкой на Масложировой союз. По прогнозу , в этом сельхозгоду экспорт подсолнечного масла составит 4,7 млн т, что позволит России вновь занять первое место среди мировых поставщиков. Об этом «» говорила аналитик агентства Лилия Варыгина. По прогнозу , производство подсолнечника в этом сезоне составит 16,8-16,9 млн т, загрузка перерабатывающих мощностей достигнет 87%.

Согласно предварительной оценке Масложирового союза, сделанной в декабре, вывоз подсолнечного масла по итогам 2025 года сократится на 22% и составит 4,5 млн т. Снижение носит в первую очередь технический характер: в 2024 году сырьевой баланс с учетом урожая и входящих остатков был ниже, чем в 2023-м. Кроме того, опережающие темпы переработки и экспорта в первые четыре месяца сезона-2024/25 привели к перетоку части объемов экспорта с начала 2025 года на конец 2024-го. 

Вместе с тем, с учетом урожая подсолнечника, близкого к уровню прошлого года, сырьевая база позволяет России рассчитывать на сохранение лидирующей позиции по поставкам подсолнечного масла на мировой рынок. Экспортные цены на подсолнечное масло, по данным союза, относительно стабильны, и их рост в ближайшее время будет сдерживаться перетоком спроса на более доступные масла, в первую очередь, пальмовое и соевое. В то же время сохраняется диспаритет закупочных цен на семечку и продукты ее переработки, вместе с укреплением рубля это будут главные факторы сдерживания объемов экспорта.

