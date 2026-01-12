Экспортные цены на подсолнечное масло растут

Вывоз подсолнечного масла по итогам 2025 года года мог сократиться на 22% М. Стулов / Ведомости

Стоимость предложений на поставку подсолнечного масла (FOB Черное море) на январь 2026 года выросла на $20/т и составила $1,27 тыс./т. Предложения от восьмого января были на уровне $1,25 тыс./т. Повышение цены поставки на январь за неделю составило $60/т. За месяц цена прибавила $100/т, сообщает портал OilWorld. В целом самая высокая цена поставки на январь за все время наблюдений составляла $1,84 тыс./т. Минимальная — $647,5/т (2018 год). Аналитики портала также уточняют, что стоимость предложений на поставку на июль 2026-го составила $1,25 тыс./т, что является минимальной ценой поставки на июль за последнюю неделю. По данным OleoScope, цены на подсолнечное масло (FOB Черное море) от 9 января с поставкой в январе составила $1,195 тыс./т, что на $25 ниже, чем 29 декабря 2025-го. Экспортеры подсолнечного масла говорят о росте цен на $40/т за последний месяц. Объясняется такая динамика обострением геополитической напряженности в мире в первую декаду января.



Оценка общего экспорта растительных масел за 2025 год находится на уровне 6,8 млн т, что на 13% ниже прошлого года, ранее писал журнал «Поле.рф» со ссылкой на Масложировой союз. По прогнозу OleoScope, в этом сельхозгоду экспорт подсолнечного масла составит 4,7 млн т, что позволит России вновь занять первое место среди мировых поставщиков. Об этом «Агроинвестору» говорила аналитик агентства Лилия Варыгина. По прогнозу OleoScope, производство подсолнечника в этом сезоне составит 16,8-16,9 млн т, загрузка перерабатывающих мощностей достигнет 87%.



Согласно предварительной оценке Масложирового союза, сделанной в декабре, вывоз подсолнечного масла по итогам 2025 года сократится на 22% и составит 4,5 млн т. Снижение носит в первую очередь технический характер: в 2024 году сырьевой баланс с учетом урожая и входящих остатков был ниже, чем в 2023-м. Кроме того, опережающие темпы переработки и экспорта в первые четыре месяца сезона-2024/25 привели к перетоку части объемов экспорта с начала 2025 года на конец 2024-го.



Вместе с тем, с учетом урожая подсолнечника, близкого к уровню прошлого года, сырьевая база позволяет России рассчитывать на сохранение лидирующей позиции по поставкам подсолнечного масла на мировой рынок. Экспортные цены на подсолнечное масло, по данным союза, относительно стабильны, и их рост в ближайшее время будет сдерживаться перетоком спроса на более доступные масла, в первую очередь, пальмовое и соевое. В то же время сохраняется диспаритет закупочных цен на семечку и продукты ее переработки, вместе с укреплением рубля это будут главные факторы сдерживания объемов экспорта.



