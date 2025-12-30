Производство подсолнечного масла сократилось почти на 16%

Общая самообеспеченность России растительными маслами превышает 250% Е.Егоров

Объем производства подсолнечного масла в этом году сократился почти на 16%, до 6,9 млн т против рекордных 8,2 млн т в 2024-м, сравнили аналитики агентства OleoScope. Также результат оказался ниже показателя 2023 года, когда было выпущено 7,2 млн т. В то же время производство соевого масла увеличилось с 1 млн т в 2023 году до 1,18 млн т в этом. Выпуск рапсового масла после прошлогоднего снижения с 1,5 млн т до 1,29 млн т вырос почти на 20%, до 1,55 млн т.



Общая самообеспеченность России растительными маслами превышает 250%, отмечает OleoScope. Потребление подсолнечного масла внутри страны почти не растет и на протяжении трех лет держится на уровне 2,4-2,5 млн т в год, основной объем — более 65% — поставляется за рубеж. По итогам 2025 года экспорт подсолнечного масла составит 4,6 млн т — на 22% меньше рекорда 2024 года, когда было отгружено 5,8 млн т. Тем не менее, этого достаточно для сохранения лидерства России на мировом рынке этого масла, подчеркивают аналитики.



Основным покупателем российского подсолнечного масла на протяжении трех лет остается Индия, закупки по итогам года превысят 1 млн т, что, однако, более чем в два раза меньше показателя прошлого года в 2,24 млн т. Второе место занимает Иран, закупивший 952 тыс. т, далее идет Турция с 912 тыс. т.



Россия остается нетто-экспортером соевого масла: вывоз превышает объем внутреннего потребления в три раза, по итогам года экспорт ожидается на уровне 650 тыс. т — ниже показателей 2024-го (762 тыс. т) и 2023 года (679 тыс. т). Крупнейшим импортером также является Индия, которая сократит закупки с 289 тыс. т до 213 тыс. т, второе место сохраняет Алжир с 205 тыс. т (232 тыс. т), на третьем — Китай с 94 тыс. т (97 тыс. т). Снижение экспорта компенсирует рост внутреннего потребления соевого масла: за два года спрос увеличился на 20%, до 297 тыс. т.



Экспорт рапсового масла по итогам года ожидается на уровне 1,5 млн т — на 29,7% больше, чем в 2024 году. По объему закупок лидирует Китай с 1,28 млн т (1,03 млн т годом ранее). На второе место переместился Иран, нарастив импорт с 30 тыс. т до 34 тыс. т, на третьем месте Норвегия с показателем 30 тыс. т, увеличившая закупки на четверть.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

