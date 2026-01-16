Экспорт продукции АПК за 11 месяцев снизился на 8%

На динамику вывоза влияли крепкий рубль и снижение мировых цен на основные виды растениеводческой продукции Pixabay

Россия в январе-ноябре 2025 года экспортировала сельхозсырья (кроме текстильного) и продовольствия на $35,9 млрд — на 8% меньше, чем за тот же период 2024-го, говорится в материалах ФТС. Импорт сельхозпродукции за тот же период увеличился на 14%, до $38,9 млрд.



В 2024 году, по данным ФТС, агроэкспорт составил $42,6 млрд, снизившись на 1,1% относительного 2023-го. За 2025 год экспортная выручка АПК может составить $40 млрд, оценивала в конце декабря министр сельского хозяйства Оксана Лут. «Надеемся, что мы выйдем на $40 млрд, по тоннажу где-то должно быть 80 млн т. Поменьше, чем в прошлом (2024) году, из-за ситуации с (валютным) курсом, потому что курс не поддерживает наш экспорт. Но в текущей ситуации мы оцениваем это как хороший результат», — цитировал ее «Интерфакс».



«В стоимостном выражении, если измерять в долларах, экспорт по итогам 2025-го относительно предыдущего года сократился. Насколько — пока сказать сложно, но значимо, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. — Факторов, повлиявших на динамику поставок, несколько. Прежде всего, это крепкий рубль и снижение мировых цен на основные виды растениеводческой продукции, которая, традиционно, и составляет основу нашего экспорта». В животноводстве в прошлом году объемы экспорта, как в натуральном выражении, так и по стоимости, по ряду товаров росли, но отгрузки продукции в данной категории пока не могут компенсировать общего снижения вывоза в растениеводстве, добавил Рылько.



Экспорт продукции АПК в 2025-м, вероятно, будет ниже, чем в 2024 году — порядка $39 млрд, оценил независимый эксперт АПК Александр Корбут. «Факторов, которые влияли на экспорт, было несколько. Во-первых, низкие цены мировые цены на большую часть продукции АПК. Кроме того, рубль в прошлом году был достаточно крепкий и, полагаю, в ближайшие три месяца доллар не будет стоить более 85 руб. В итоге получалось, что при росте затрат сельхозпроизводителей их возможный выигрыш в цене при поставках на внешние рынки был крайне низкий, — сказал он «Агроинвестору». — То есть наши предприятия АПК просто не могли продавать свою продукцию по тем ценам, которые требовались экспортерам с учетом их маржи, не впадая в ситуацию, когда приходилось реализовывать ее по себестоимости или даже ниже. Соответственно, экспортный потенциал у нас был, но он не был реализован в полной мере».



