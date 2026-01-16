Средние цены на хлеб выросли на 11-13% на конец 2025 года

Производство ржаной муки за год сократилось на 10,3% М. Стулов / Ведомости

На 15 декабря 2025 года средняя потребительская цена на хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной составила 99,79 руб./кг, что на 13,44% больше, чем в 2024-м, следует из данных Росстата. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов подорожали на 11,21%, в среднем до 116,97 руб./кг. Более выраженное подорожание ржаного хлеба связано с сокращением посевов ржи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на президента Российского союза пекарей Дмитрия Семенова. Так, согласно Росстату, в январе-ноябре 2025 года в России было произведено 414,8 тыс. т ржаной муки — это на 10,3% меньше, чем в тот же период 2024-го. Средняя цена производителей на нее при этом на конец ноября составила 19,6 тыс. руб./т, прибавив год к году 11,3%. Для сравнения: пшеничная мука за аналогичный период подешевела на 0,8%, до 23,4 тыс. руб./т.



Ранее президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко говорил, что Россия теряет ржаное хлебопечение из-за продолжающегося снижения урожаев агрокультуры. «Видим, что за 35 лет мы потеряли ржаное производство, сократив его в 15 раз <...> Мы теряем ржаное хлебопечение», — говорил он (цитата по «Интерфаксу»). По словам эксперта, производство ржи сокращается из-за низких цен на нее и невысокой урожайности. «В этой ситуации давайте признаем, что ржаного мукомолья у нас не будет, ржаного хлебопечения у нас не будет в ближайшее время. Мы еще немного потрепыхаемся, потому что братья-белорусы нас немножко снабжают, а там посмотрим», — сетовал он.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут тогда говорил «Агроинвестору», что агрокультура стала нишевой и малопривлекательной. Так, в 1990-х значительная часть ржи использовалась в фуражных целях, но в комбикормах она была заменена на кукурузу и пшеницу. В 2025 году рожь занимала порядка 451 тыс. га — это минимальный показатель в истории, в 2024-м — 670 тыс. га, при этом ключевой регион ее производства — Приволжский округ — сократил посевные площади с 490 тыс. га в 2024-м до 290 тыс. га в 2025-м.



«Рожь — это малоэффективная культура для сельхозпроизводителей: у нее низкая урожайность, и, соответственно, высокие риски, а рынок сбыта — исключительно хлебопекарная промышленность. Но ржаной хлеб — это социально значимый продукт, цены на него повышать нельзя. Получается молот и наковальня: мукомолы не могут платить за рожь больше, а сельхозпроизводители — не хотят ее производить», — говорил Корбут. По его мнению, власти совместно с мукомолами и хлебопеками могут решать проблему через активную популяризацию ржаных хлебопродуктов как элемента здорового образа жизни.



Впрочем, мука является главной составляющей хлеба, но в основном себестоимость производства растет за счет увеличения зарплат, подорожания энергетики и логистики, отмечает он. Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев среди основных причин роста цен на свежий хлеб выделяет рост расходов именно на логистику — на нее в общем объеме затрат при выпуске хлеба массовых сортов приходится 25%. При этом Семенов не исключает дополнительного роста издержек для производителей в 2026 году, в том числе и из-за роста ставки НДС для бизнеса, хотя напрямую подотрасль это не затронуло.



