ЗТКТ перевалил на экспорт 2,42 млн тонн зерна

В течение прошлого года ЗТКТ активно вел работы по модернизации и ремонту портовой инфраструктуры Зерновой Терминальный комплекс Тамань

Зерновой Терминальный комплекс Тамань (ЗТКТ) (входит в «Деметра-Холдинг») в 2025 году перевалил на экспорт 2,42 млн т зерна. Терминал обработал 72 судна и принял 81 тыс. автомобилей. Годом ранее объем перевалки достигал 5,6 млн т. Снижение показателя связано с уменьшением экспортной квоты в первом полугодии 2025-го: в период с 15 февраля она составляла 10,6 млн т против 29 млн т годом ранее, поясняет пресс-служба компании.



В течение прошлого года ЗТКТ активно вел работы по модернизации и ремонту портовой инфраструктуры, что обеспечило высокую производительность разгрузочно-погрузочных работ, повышение скорости зачистки силосов и ускорение обработки автомобильного транспорта, сообщила пресс-служба холдинга. Также в прошлом году комплекс завершил реализацию основного этапа национального проекта «Производительность труда». В результате эффективность работы производственно-технической лаборатории увеличилась на 10%.



Сейчас ЗТКТ реализует масштабную инвестиционную программу, которая включает строительство железнодорожной инфраструктуры с выгрузкой и дополнительными силосными зернохранилищами, реконструкцию действующих причальных сооружений и проведение дноуглубительных работ, строительство дополнительной линии отгрузки и усиление существующей подходной эстакады. Завершение проектов запланировано на 2028 год.



Ранее «Деметра-Холдинг» сообщил, что входящий в него Новороссийский Зерновой Терминал в прошлом году перевалил на экспорт 5,47 млн т зерновых против 7,24 млн т в 2024-м. Снижение объема также объясняется уменьшением объемы квоты на вывоз зерна во второй половине сезона. Вместе с тем, терминал расширил номенклатуру обрабатываемых грузов и более чем в два раза увеличил объемы их перевалки: кроме зерновых с НЗТ было отправлено 98 тыс. т мелассы и 14 тыс. т жирных кислот.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

