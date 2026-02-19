разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

ЗТКТ перевалил на экспорт 2,42 млн тонн зерна

В прошлом году терминал обработал 72 судна и принял 81 тысячу автомобилей

| Агроинвестор |

В течение прошлого года ЗТКТ активно вел работы по модернизации и ремонту портовой инфраструктуры
В течение прошлого года ЗТКТ активно вел работы по модернизации и ремонту портовой инфраструктуры

Зерновой Терминальный комплекс Тамань (ЗТКТ) (входит в ) в 2025 году перевалил на экспорт 2,42 млн т зерна. Терминал обработал 72 судна и принял 81 тыс. автомобилей. Годом ранее объем перевалки достигал 5,6 млн т. Снижение показателя связано с уменьшением экспортной квоты в первом полугодии 2025-го: в период с 15 февраля она составляла 10,6 млн т против 29 млн т годом ранее, поясняет пресс-служба компании.

В течение прошлого года ЗТКТ активно вел работы по модернизации и ремонту портовой инфраструктуры, что обеспечило высокую производительность разгрузочно-погрузочных работ, повышение скорости зачистки силосов и ускорение обработки автомобильного транспорта, сообщила пресс-служба холдинга. Также в прошлом году комплекс завершил реализацию основного этапа национального проекта «Производительность труда». В результате эффективность работы производственно-технической лаборатории увеличилась на 10%.

Сейчас ЗТКТ реализует масштабную инвестиционную программу, которая включает строительство железнодорожной инфраструктуры с выгрузкой и дополнительными силосными зернохранилищами, реконструкцию действующих причальных сооружений и проведение дноуглубительных работ, строительство дополнительной линии отгрузки и усиление существующей подходной эстакады. Завершение проектов запланировано на 2028 год.

Ранее сообщил, что входящий в него Новороссийский Зерновой Терминал в прошлом году перевалил на экспорт 5,47 млн т зерновых против 7,24 млн т в 2024-м. Снижение объема также объясняется уменьшением объемы квоты на вывоз зерна во второй половине сезона. Вместе с тем, терминал расширил номенклатуру обрабатываемых грузов и более чем в два раза увеличил объемы их перевалки: кроме зерновых с НЗТ было отправлено 98 тыс. т мелассы и 14 тыс. т жирных кислот.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №01, январь 2026

Журнал

«Агроинвестор» №01, январь 2026
Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК

«Агроинвестор»

Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК
Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке

«Агроинвестор»

Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке