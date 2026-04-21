РСХБ: потребление томатов в России больше среднемирового уровня

Среднее потребление томатов в России составляет 25,4 кг на человека в год — на 2,8 кг больше среднедушевого потребления в мире. Такие данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) были представлены на организованной банком всероссийской отраслевой сессии «Тепличная отрасль России: федеральные меры государственной поддержки и лучшие региональные практики».



По итогам прошлого года в России в организованном секторе было произведено 681 тыс. т томатов в защищенном грунте, из них 397 тыс. т выращено топ-10 регионами (58% от общего объема производства), оценили аналитики РСХБ. При этом доля отечественных тепличных томатов (без учета производства в ЛПХ) в коммерческих продажах составляет 58%. Поэтому особенно актуально дальнейшее импортозамещение в секторе, в том числе можно использовать инструменты тарифного регулирования или квотирования поставок, считают аналитики.



Производство огурцов в защищенном грунте в организованном секторе в прошлом году составило 879 тыс. т, из которых 422 тыс. т вырастили топ-10 регионов. На внутреннее производство тепличных огурцов в организованном секторе приходится 93% от объема коммерческих продаж.



Импорт томатов в прошлом году составил 488 тыс. т, огурцов — 64 тыс. т. По словам аналитиков РСХБ, поставки из-за рубежа в основном приходятся на период, когда нет продукции открытого грунта. По их оценкам, рынок все еще остается развивающимся и привлекательным для инвесторов. По состоянию на первый квартал 2026 года, инвестиционная емкость реализуемых проектов в защищенном грунте составляет 211 млрд руб. Из них на долю кредитования со стороны РСХБ приходится 71% средств. Проектная мощность запланированных к реализации проектов — 370 тыс. т в год. Вместе с тем, наблюдается рост экспорта томатов, огурцов и грибов, в сумме объем их вывоза в прошлом году превысил 64,3 тыс. т.



Объем производства продукции в защищенном грунте с 2014 года увеличился более чем вдвое и в 2025-м достиг 1,6 млн т. За это время банк профинансировал 180 инвестпроектов по строительству и модернизации тепличных комплексов на 395 млрд руб. 144 тепличных хозяйства общей производственной площадью 1,2 тыс. га и производственной мощностью свыше 650 тыс. т продукции в год уже введены в эксплуатацию.



Благодаря господдержке, за последние годы отрасль претерпела существенную трансформацию, главный результат которой — повышение доступности качественной отечественной продукции для потребителей и вклад в продовольственную безопасность страны, отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Сергей Левин. «В перспективе видим значительный потенциал для выхода на экспортные рынки, прежде всего по таким направлениям, как томаты и культивируемые грибы. Что касается внутреннего рынка, то дополнительные возможности открываются в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, где есть и потребность, и потенциал для развития тепличных комплексов», — отметил он.



