К 2030 году производство хмеля может превысить 2 тысячи тонн

Производство хмеля в России к 2030 году может увеличиться более чем в семь раз и превысить 2 тыс. т. В этом году оно может составить около 340 т — больше, чем в 2024 и 2025 годах, рассказал замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на пресс-конференции, посвященной запуску акции «Дни пива России». Перспективы отрасли он назвал неплохими, также отметив «определенную положительную динамику» в хмелеводстве, которая наблюдалась в последнее время.



«Но, к сожалению, в 2025 году у нас несколько снизился объем производства, порядка 5% относительно 2024 года. Но связано это было с неблагоприятными погодными условиями в основных регионах, где производится хмель», — приводит слова Разина «Интерфакс». Так, в Чувашии были заморозки, в Краснодарском крае посадки пострадали от засухи, уточнил замминистра. По данным Росстата, в прошлом году валовой сбор хмеля составил 310 т — на 5,1% меньше, чем в 2024-м. Средняя урожайность снизилась на 24,3%, до 12,5 ц/га.



По словам Разина, площадь хмельников увеличивается: в этом году плановая — 589 га, в прошлом году она составляла 403 га. При этом хмель — это долгосрочные инвестиции со сроком окупаемости минимум пять-десять лет и ключевым вопросом является гарантия сбыта продукции, отметил он. «Поэтому мы говорим, что важно, чтобы наши пивовары входили в непосредственную коммуникацию с производителями либо самостоятельно входили в производство хмеля», — сказал Разин, приведя в пример их взаимодействие с производителями пивоваренного ячменя. Такая же идеология должна транслироваться и в отрасль хмелеводства, уверены в Минсельхозе. «Потенциал для того, чтобы обеспечить наше собственное производство пива необходимым сырьем, в частности, хмелем, у нас есть», — подчеркнул замминистра.



Первым производителем пива в России, запустившим свой проект по хмелеводству, стала компания «Балтика», ранее писал «Агроинвестор». Заниматься выращиванием хмеля в Чувашии для достижения сырьевого суверенитета она начала в 2023 году, в 2024-м приобрела в регионе действующее хозяйство площадью 22 га и заложила 38 га новых хмельников. Кроме того, компания запустила цех по переработке хмеля в Санкт-Петербурге.



Также Разин обратил внимание на действующие меры господдержки отрасли, включая программы по закладке и уходу за многолетними насаждениями. Регионы самостоятельно определяют приоритетные направления развития и могут направлять поддержку как на садоводство, так и на хмелеводство, пояснил он. При этом доля хмеля в общем объеме господдержки пока остается незначительной — около 1%.



Летом прошлого года Минсельхоз сообщал, что к 2030 году в России планируется заложить 1,5 тыс. га новых хмельников, что позволит обеспечить до половины потребностей отечественных пивоваров в этом сырье. Пока потребности пивоваров в хмеле закрыты примерно на 7% от необходимого объема. Лидером в хмелеводстве является Чувашия: на регион приходится больше половины промышленного производства хмеля в стране. Также хмель выращивают в Краснодарском крае, республиках Марий Эл и Алтай, Липецкой области.



