За пять лет Россия увеличила экспорт халяльной продукции на 86%

В структуре поставок преобладает мясо птицы «Черкизово»

За последние пять лет Россия увеличила экспорт халяльной продукции на 86%, до $388 млн по итогам 2025 года. Об этом рассказал руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин в ходе Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», пишет ТАСС. Основными статьями российского халяльного экспорта сейчас являются мясо и мясные субпродукты. В том числе мяса птицы в 2025 году было вывезено на $252 млн. В целом объем экспорта мясной халяльной продукции превысил $360 млн.



Ведущие страны-импортеры российской халяльной продукции — Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран, на них в прошлом году пришлось более 90% от общего объема российского халяльного экспорта. «При этом на Саудовскую Аравию пришлось 76% поставок продовольствия по стандартам "халяль", — отметил Ильюшин. — Такая ситуация делает нас зависимыми от одного рынка и требует диверсификации экспорта за счет активного развития новых направлений».



Диверсификация уже происходит: начались поставки молочной продукции в Северную Африку, мясной — в Юго-Восточную Азию. Так, в Малайзию в этом году было отгружено 30 т индейки почти на $119 тыс., поставки в Иорданию за последние пять лет выросли почти в шесть раз, до $8,1 млн, в Кувейт — в 1,5 раза, до $5,9 млн, в Турцию — в 3,6 раза, до $3,99 млн, в Египет — в 1,7 раза, до $2,8 млн. «Усиливается продуктовая диверсификация халяльного экспорта. В прошлом году по сравнению с 2024 годом экспорт кисломолочной халяльной продукции вырос в пять раз, сыра — в 3,5 раза, молока — в 2,8 раза, масла — в 1,9 раза, соусов — в два раза, колбас — на 31%», — цитирует Ильюшина «Интерфакс».



По словам Ильюшина, рынок халяльной продукции — один из самых быстрорастущих сегментов мирового продовольственного рынка. Ожидается, что потребительские расходы в мусульманских странах в 2028 году достигнут более $3 трлн, тогда как сейчас составляют $2,4 трлн в год. В том числе расходы на продовольствие вырастут с $1,4 трлн до $1,9 трлн. Также ожидается, что к 2028 году исламские страны доведут импорт продукции АПК почти до $300 млрд. Крупнейшими импортерами являются Саудовская Аравия ($27,4 млрд), Индонезия ($25,5 млрд), Турция ($22,5 млрд), ОАЭ ($20,7 млрд), Малайзия ($20,8 млрд), привел данные глава «Агроэкспорта».



Роскачество и «Опора России» в ходе форума заключили соглашение о сотрудничестве для развития экспорта халяльной продукции. Ключевой фокус будет сделан на повышении качества и конкурентоспособности халяльной продукции, внедрении национальных и международных стандартов, а также продвижении отечественных производителей как на внутреннем, так и на зарубежных рынках, пишет ТАСС. Соглашение рассчитано на три года с возможностью последующего продления. Стороны намерены уже в ближайшие месяцы запустить первые совместные информационно-образовательные форматы, направленные на вовлечение малого и среднего бизнеса в халяльную экосистему.



