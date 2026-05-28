Производство гаприна в России может вырасти более чем в 14 раз

В стране сформирован пул из компаний, готовых перейти от опытных установок к серийному производству «Гипробиосинтез»

Синтез биопротеина гаприна (используется как кормовая добавка в аквакультуре и животноводстве) из природного газа в России в ближайшие годы может стать промышленным и вырасти с нынешних 7 тыс. т в год до более чем 100 тыс. т в год. Главным стимулом для производства может стать стабильно низкая цена на природный газ на внутреннем рынке, говорится в предоставленном «Агроинвестору» исследовании консалтинговой компании Strategy Partners.



Падение экспорта привело к избытку предложения газа на внутреннем рынке, что гарантирует в ближайшее время сохранение низких цен на метан для глубокой переработки. Цены на газ в России многократно ниже европейских и азиатских, отмечают в Strategy Partners. Дополнительным ресурсом для биосинтеза эксперты называют попутный нефтяной газ (ПНГ). В 2024 году в России на факелах сожгли около 29 млрд куб. м ПНГ.



Российский рынок ключевых высокобелковых ингредиентов для кормов демонстрирует стабильный рост: с 8 млн т в 2020 году до 13,2 млн т в прошлом году. При этом ресурс увеличения производства и поставок ингредиентов может быть исчерпан, считают в Strategy Partners. В том числе, выпуск рыбной муки ограничен квотами на добычу рыбы, а производство жмыхов и шротов зависит от урожайности агрокультур. Цена на метановое сырье более стабильна, объемы не зависят от погодных условий и не ограничены государственными регуляторами, говорится в исследовании.



По данным аналитиков, в стране сформирован пул из компаний, готовых перейти от опытных установок к серийному производству. Единственным игроком, уже прошедшим первый промышленный этап, остается компания Protelux (Ленинградская область) с текущей мощностью 6 тыс. т и планом расширения до 20 тыс. т в год. Опытно-промышленную установку на 1 тыс. т также запустила «Татнефть», компания проектирует завод мощностью 30 тыс. т в год. Проекты по строительству предприятий мощностью от 15 тыс. т до 40 тыс. т задекларировали компании «Биосинтез» и «Метаприн», негосударственный институт развития «Иннопрактика» (об этих проектах «Агроинвестор» писал ранее.



Гаприн — одноклеточный белок, получаемый путем микробиологического синтеза. Его производят в биореакторах из метана и кислорода с помощью непатогенных метанокисляющих бактерий. Готовый продукт высушивают до состояния порошка, он содержит до 70-80% чистого белка. Технология известна с 1960-х годов. В 1980-х в СССР работали несколько опытно-промышленных производств. Из-за высокого содержания нуклеиновых кислот, перегружающих выделительную систему сельскохозяйственных животных, установлены жесткие лимиты ввода гаприна в корма.

Попытки начать производство гаприна в России в постсоветский период предпринимались с 2015 года. Ряд проектов не развивались из-за санкций и недостаточного государственного регулирования. Кроме того, сохраняется настороженное отношение к продукту со стороны производителей комбикормов, рассказывала на недавней конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма» директор по развитию аналитической платформы АПК «Агроинсайт» Любовь Савкина.



По ее словам, в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности дано некорректное описание гаприна, из-за чего производители не могут получать налоговые льготы и субсидии. «Производители гаприна должны работать и с регулятором, и с независимыми комбикормовыми заводами. Агропредприятия начнут использовать новый продукт только тогда, когда будет доказательная база», — отмечала Савкина. Потенциальный объем рынка гаприна в России к 2030 году она оценила в 50-150 тыс. т в год. Также, по ее мнению, Россия потенциально может экспортировать гаприн на азиатские рынки.



