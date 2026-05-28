Производство гаприна в России может вырасти более чем в 14 раз

Развитию проектов способствует низкая цена природного газа на российском рынке

В стране сформирован пул из компаний, готовых перейти от опытных установок к серийному производству
Синтез биопротеина гаприна (используется как кормовая добавка в аквакультуре и животноводстве) из природного газа в России в ближайшие годы может стать промышленным и вырасти с нынешних 7 тыс. т в год до более чем 100 тыс. т в год. Главным стимулом для производства может стать стабильно низкая цена на природный газ на внутреннем рынке, говорится в предоставленном «» исследовании консалтинговой компании Strategy Partners.

Падение экспорта привело к избытку предложения газа на внутреннем рынке, что гарантирует в ближайшее время сохранение низких цен на метан для глубокой переработки. Цены на газ в России многократно ниже европейских и азиатских, отмечают в Strategy Partners. Дополнительным ресурсом для биосинтеза эксперты называют попутный нефтяной газ (ПНГ). В 2024 году в России на факелах сожгли около 29 млрд куб. м ПНГ.

Российский рынок ключевых высокобелковых ингредиентов для кормов демонстрирует стабильный рост: с 8 млн т в 2020 году до 13,2 млн т в прошлом году. При этом ресурс увеличения производства и поставок ингредиентов может быть исчерпан, считают в Strategy Partners. В том числе, выпуск рыбной муки ограничен квотами на добычу рыбы, а производство жмыхов и шротов зависит от урожайности агрокультур. Цена на метановое сырье более стабильна, объемы не зависят от погодных условий и не ограничены государственными регуляторами, говорится в исследовании.

По данным аналитиков, в стране сформирован пул из компаний, готовых перейти от опытных установок к серийному производству. Единственным игроком, уже прошедшим первый промышленный этап, остается компания Protelux (Ленинградская область) с текущей мощностью 6 тыс. т и планом расширения до 20 тыс. т в год. Опытно-промышленную установку на 1 тыс. т также запустила «Татнефть», компания проектирует завод мощностью 30 тыс. т в год. Проекты по строительству предприятий мощностью от 15 тыс. т до 40 тыс. т задекларировали компании «Биосинтез» и «Метаприн», негосударственный институт развития «Иннопрактика» (об этих проектах «» писал ранее.

Гаприн — одноклеточный белок, получаемый путем микробиологического синтеза. Его производят в биореакторах из метана и кислорода с помощью непатогенных метанокисляющих бактерий. Готовый продукт высушивают до состояния порошка, он содержит до 70-80% чистого белка. Технология известна с 1960-х годов. В 1980-х в СССР работали несколько опытно-промышленных производств. Из-за высокого содержания нуклеиновых кислот, перегружающих выделительную систему сельскохозяйственных животных, установлены жесткие лимиты ввода гаприна в корма.


Попытки начать производство гаприна в России в постсоветский период предпринимались с 2015 года. Ряд проектов не развивались из-за санкций и недостаточного государственного регулирования. Кроме того, сохраняется настороженное отношение к продукту со стороны производителей комбикормов, рассказывала на недавней конференции «: PRO животноводство и комбикорма» директор по развитию аналитической платформы АПК «Агроинсайт» Любовь Савкина.

По ее словам, в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности дано некорректное описание гаприна, из-за чего производители не могут получать налоговые льготы и субсидии. «Производители гаприна должны работать и с регулятором, и с независимыми комбикормовыми заводами. Агропредприятия начнут использовать новый продукт только тогда, когда будет доказательная база», — отмечала Савкина. Потенциальный объем рынка гаприна в России к 2030 году она оценила в 50-150 тыс. т в год. Также, по ее мнению, Россия потенциально может экспортировать гаприн на азиатские рынки.

Кормовые добавки как стратегический продукт. Государство готово оказать финансовую поддержку производителям импортозависимых составляющих кормов

Недоступная необходимость.Спрос на сельхозтехнику падает третий сезон подряд

Рынок комбикормов вышел на плато. Однако ведущие производители наращивают объемы

