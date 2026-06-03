Минсельхоз предложил изменить порядок предоставления субсидий по льготным кредитам

Банки получат право не взимать проценты по кредитам с пострадавших от ЧС природного характера заемщиков Е. Разумный / Ведомости

Минсельхоз предложил изменить порядок предоставления субсидий, проект решения опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 15 июня. Так, льготная ставка по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2023 года, на период до 30 апреля 2026-го определяется в размере не менее 1% и не более 5%, а с 1 мая 2026 года — в размере не менее 1% и не более разницы между ключевой ставкой ЦБ и размером субсидирования плюс 2%. При этом банкам планируется дать право в одностороннем порядке принимать решения о прекращении на определенный срок начисления и (или) взимания процентов за пользование льготным кредитом, если заемщик пострадал в результате чрезвычайной ситуации природного характера. Также банки смогут погашать такие кредиты за счет своих средств.



Размер субсидии по льготным инвестиционным кредитам на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение мощностей по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья и производству кормовых или пищевых добавок (органические кислоты, аминокислоты, витамины, ферменты, модифицированные крахмалы) составит 70% ключевой ставки ЦБ. Также для таких инвестпроектов вводится возможность одновременного продления сроков достижения значений показателей соглашения о повышении конкурентоспособности, переноса срока ввода объекта в эксплуатацию и увеличения размера льготного инвестиционного кредита на срок не более 36 месяцев. Внесение таких изменений допускается при наличии введенных иностранным государством запретов, ограничивающих закупку технологического оборудования, роста стоимости инвестиционного проекта не менее чем на 30% и переноса даты ввода объекта в эксплуатацию объекта не менее чем на год, говорится в пояснительной записке.



Для усиления контроля целевого использования льготных кредитов предполагается, что заемщик будет обязан предоставить документы, подтверждающие строительство, реконструкцию или модернизацию объектов. При этом срок ввода объектов в эксплуатацию не должен превышать срок кредитного договора.



По льготным краткосрочным кредитам, договоры по которым были заключены в 2024 и 2025 годах, ранее была введена возможность пролонгации на срок до года. При этом уточнялось, что при отсутствии финансирования они переводятся на коммерческую процентную ставку. Для обеспечения корректности расчетов и оптимизации администрирования банки до 31 декабря 2027 года должны предоставить перечень пролонгированных кредитов. Решения о предоставлении субсидии по таким кредитным договорам в 2026—2027 годах будет приниматься только после принятия решений по другим кредитным договорам.



Также документ корректирует положение в части доведения субсидий до уполномоченных банков в случае отсутствия у Минсельхоза лимитов бюджетных средств. Проект решения предусматривает возможность перечисления субсидии не позднее 30 декабря года, следующего за текущим финансовым годом (в действующей редакции субсидии могут быть перечислены не позднее 30 декабря текущего финансового года). При этом банки смогут переводить договоры на коммерческую ставку из-за невыплаты субсидий также только с 30 декабря года, следующего за текущим финансовым годом.



Кроме того, новые правила уточняют, что по пролонгированным в 2026 году кредитам с 1 января 2027-го банк может в одностороннем порядке повысить ставку на размер, не превышающий сумму субсидии, если не получил ее. Для пролонгированных в 2026 году краткосрочных кредитов отменяется требование предоставлять отчеты о достижении показателей соглашений о повышении конкурентоспособности. Также допускается изменение таких соглашений (продление сроков ввода объектов) в случае форс-мажоров, санкций или ограничений на транспортировку и закупку импортного оборудования и сырья.



Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее на итоговой коллегии Минсельхоза говорил, что инструментарий господдержки должен донастраиваться с такой точностью, чтобы каждый рубль бюджетных средств давал максимальную отдачу в виде продукции и конкретного результата. Поэтому агроведомству в диалоге с регионами и бизнесом нужно оперативно и гибко реагировать на изменение ситуации и постоянно совершенствовать меры господдержки.



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