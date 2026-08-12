В этом году ожидается рост урожайности сахарной свеклы на Юге

Производство сахара в этом сезоне, вероятно, немного снизится относительно прошлого года М. Стулов / Ведомости

На Юге и в ряде других регионов ожидаемая урожайность сахарной свеклы заметно выше, чем в 2025-м. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в Краснодарском крае на 10 августа уборка свеклы шла в 21 районе из 29, было убрано 14,9 тыс. га (14,8 тыс. га в 2025-м), средняя урожайность оценивается в 508,8 ц/га против 334,5 ц/га годом ранее. Сбор в «грязном весе» в поле на отчетную дату составил 759 тыс. т против 496 тыс. т. Заводы региона, уточняется в сообщении ИКАР, переработали 907 тыс. т сахарной свеклы (с учетом сырья из Ставропольского края и Ростовской области), выработали 102 тыс. т сахара при его выходе 11,2%. В прошлом году в это время было переработано 511 тыс. т свеклы, получено 62 тыс. т сахара при выходе 12,06%.



Также ведущий аналитик ИКАР Евгений Иванов уточнил «Агроинвестору», что из 13 основных регионов-производителей с площадями свеклы от 23 тыс. га (93% всех посевов) самый низкий процент от плана посеян в Орловской и Тамбовской областях. Фактические площади в 2026 году превысили итоги 2025-го лишь на Алтае. Также Иванов уточнил, что, по данным весеннего учета Росстата, площади сева 2026 года по сравнению с предварительными данными Минсельхоза были скорректированы в сторону увеличения на 4,4 тыс. га, в основном за счет Юга. Среди 13 основных регионов площади увеличились на Ставрополье, в Белгородской области и Алтайском крае. Среди остальных регионов — Ростовская, Брянская, Нижегородская области, Адыгея и Чувашия. Всего сахарной свеклой в этом году засеяно 1,144 млн га (97,7% от плана), следует из расчета ИКАР по данным регионов и Минсельхоза, по данным Росстата — 1,149 млн га.



В сахарном сезоне-2026/27 (начался 1 августа) Россия, предварительно, произведет 6,3 млн т свекловичного сахара против 6,4 млн т годом ранее.

Накануне «Агроинвестор» писал, что в Краснодарском крае приступили к уборке и переработке сахарной свеклы. По оценкам Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, ее урожайность в этом году составляет 523,5 ц/га, что в 1,5 раза выше, чем в 2025-м. В этом году, как и в прошлом, в Краснодарском крае работают 14 сахарных заводов, сегодня они принимают на переработку сырье и из других регионов — Ростовской области и Ставропольского края. Ежегодно доля ввозимой сахарной свеклы составляет порядка 15% от всего перерабатываемого объема, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В сообщении также уточняется, что в 2025 году сахарные заводы Краснодарского края заготовили 7,9 млн т сахарной свеклы, было переработано 7,8 млн т, выработано 1,1 млн т сахара. Также ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что регион остается одним из крупнейших производителей сахарной свеклы и сахара в России. По его словам, в регионе продолжается работа по импортозамещению семенного материала. Если пять лет назад отрасль практически полностью зависела от зарубежных семян, то сейчас отечественными семенами засевается около 24% площадей, писал «Коммерсантъ». Аграриям компенсируют часть затрат на их приобретение.



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