Краснодарский край приступил к уборке сахарной свеклы

Производство сахара с 1 га посевов в этом году, вероятно, будет выше, чем в два предыдущие сезона Pixabay

В Краснодарском крае приступил к уборке и переработке сахарной свеклы. По оценкам Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, ее урожайность в этом году составляет 523,5 ц/га, что в 1,5 раза выше, чем в 2025-м. В этом году, как и в прошлом, в Краснодарском крае работают 14 сахарных заводов, сегодня они принимают на переработку сырье и из других регионов — Ростовской области и Ставропольского края. Ежегодно доля ввозимой сахарной свеклы составляет порядка 15% от всего перерабатываемого объема, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



В сообщении также уточняется, что в 2025 году сахарные заводы Краснодарского края заготовили 7,9 млн т сахарной свеклы, переработано было 7,8 млн т, выработано 1,1 млн т сахара. При этом также растет объем производства вторичных продуктов переработки — мелассы и гранулированного жома. Эти продукты являются экспортно ориентированными, основные покупатели — страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии.



Ранее «Агроинвестор» писал, что в сахарном сезоне-2026/27 (начался 1 августа 2026 года) Россия, предварительно, произведет 6,3 млн т свекловичного сахара против 6,4 млн т годом ранее. Накануне ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов говорил «Интерфаксу», что этого объема вполне достаточно и для внутреннего потребления, которое оценивается в 5,6 млн т, плюс идет импорт из Белоруссии, а также для сохранения определенного экспортного потенциала. По оценкам ИКАР, в этом сезоне экспорт может составить 1,1 млн т сахара против 1,25 млн т в 2025/26-м.



Говоря о факторах, влияющих на показатели нового сезона, Иванов, в частности, отметил, что посевные площади под сахарной свеклой в этом году могут превысить 1,15 млн га. Но это ниже показателя уборочной площади 2025 года — 1,18 млн га. «Однако такой показатель, как производство сахара с 1 га посевов, может быть выше, чем в прошлые два сезона, когда он из-за погодных условий заметно снизился на Юге и в Центральном Черноземье», — сказал эксперт «Интерфаксу». По его словам, этому будут способствовать в том числе достаточные запасы почвенной влаги и отсутствие длительных и сильных засух в основных регионах-производителях.



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